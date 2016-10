Tröglitz, Oersdorf - und jetzt Bocholt: Immer häufiger sind Lokalpolitiker Angriffen ausgesetzt. Aus Angst vor Übergriffen hat der SPD-Chef im nordrhein-westfälischen Bocholt nun einen Parteitag abgesagt. Seit einem Jahr erhalte er massivste Drohungen.

Nach Morddrohungen gegen ihren Vorsitzenden hat die SPD im nordrhein-westfälischen Bocholt einen Parteitag abgesagt. Der örtliche SPD-Chef Thomas Purwin entschied sich für den Schritt nach eigenen Angaben aus Rücksichtnahme auf seine Familie. Der 35-Jährige berichtete, er habe Anfang der Woche eine E-Mail erhalten mit der Drohung, dass ihm sein "Judenschädel abgeschlagen" würde.

Drohungen seit einem Jahr

Er sei seit etwa einem Jahr "massivsten Drohungen" ausgesetzt, sagte Purwin weiter. Er erhalte Hassmails und Postings. Eine der Absenderadressen habe Adolf.Hitler@Deutscher-Reichstag.de gelautet. "Auch der Bürgermeister und Kämmerer in Bocholt erhalten seit Beginn der Flüchtlingskrise diese üblen Beschimpfungen", so der SPD-Politiker. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen.

Thomas Purwin erhält nach eigenen Angaben schon seit einem Jahr Drohungen.

Kein "Einknicken" vor den Drohungen

Die Mail mit der Morddrohung erhielt Purwin nach eigenen Angaben in der Nacht zum vergangenen Dienstag über seinen privaten Mailaccount. Nach einem Gespräch mit seiner Lebensgefährtin habe er sich dann für die Absage des Parteitags entschieden. Er selbst will die Absage nicht als Einknicken vor den Drohungen verstehen. Die Bedenken der Familie könne er aber nicht ignorieren, so Purwin.

"Tendenz zur Verrohung"

Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger verurteilte die Drohungen als "unerträglichen Angriff auf Menschen, die sich für die Demokratie und das Gemeinwohl einsetzen". Es gebe in der Gesellschaft die besorgniserregende Tendenz zur Verrohung. "Die Aggressions-Spirale dreht sich immer schneller. Das zeigt sich etwa in Hass-Postings und Cyber-Mobbing. Oder entlädt sich sogar in gewalttätigen Angriffen auf Politiker", sagte Jäger.

Immer mehr Angriffe auf Lokalpolitiker

Angriffe gegen Lokalpolitiker haben bundesweit zugenommen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht von einer Welle des Hasses. Nach einer Umfrage habe es fast in jeder zweite Kommune schon Beschimpfungen wegen der lokalen Flüchtlingspolitik gegeben. Vor eineinhalb Jahren war der Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt, Markus Nierth, nach rechtsextremen Drohungen zurückgetreten. Ende September schlugen Unbekannte im schleswig-holsteinischen Oersdorf Bürgermeister Joachim Kebschull nieder - ein fremdenfeindlicher Hintergrund wird geprüft.