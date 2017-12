Der SPD-Vorstand hat dem Parteitag einstimmig die Aufnahme ergebnisoffener Gespräche mit CDU und CSU über die Regierungsbildung empfohlen. Es gebe keinen Automatismus für eine Koalition und keine Vorfestlegung auf eine Möglichkeit, sagte SPD-Chef Schulz.

Eine neue Regierung in diesem Land müsse sich den großen Herausforderungen stellen, so der Parteichef. Ein einfaches "Weiter so!" reiche nicht aus. Der Parteitag muss dem Vorschlag noch folgen. Erst dann würden dem SPD-Chef zufolge Gespräche mit den Spitzen von CDU und CSU aufgenommen.

Weitere Informationen in Kürze.