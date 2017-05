SPD-Kanzlerkandidat Schulz braucht Inhalte. Denn die anfängliche Euphorie über seine Kandidatur ist nach drei Wahlniederlagen weg. Nichts weniger als einen "großer Wurf" will er präsentieren. Ob die Pläne stehen - darüber herrscht jedoch Unklarheit.

Mehr Inhalt für Schulz. Darüber ist sich die SPD einig. Nur wann die Partei ihr Programm fertig hat - darüber herrscht Unklarheit. Ursprünglich sollten Eckpunkte heute vorgestellt werden, dann wurde der Termin offenbar abgesagt. Die SPD brauche mehr Zeit zur innerparteilichen Abstimmung über die Inhalte. Dabei gehe Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Deshalb war laut dpa am späten Sonntagabend ein Pressegespräch mit den Leitern der Programmkommission, Fraktionschef Thomas Oppermann, Generalsekretärin Katarina Barley und Familienministerin Manuela Schwesig, abgesagt worden.

Verwirrung um Präsentation

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs erklärte am Morgen im Deutschlandfunk, die Präsentation sei verschoben worden, da es noch Beratungsbedarf unter anderem zum Renten- und Steuerkonzept gebe. "Es gab zu viele Änderungsanträge. Man wollte das genauer rechnen", sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises.

Laut ARD-Hauptstadtstudio sollen die Eckpunkte aber heute präsentiert werden. Auch aus dem Willy-Brandt-Haus hieß es: Die Eckpunkte werden vorgestellt - der Leitantrag werde im Parteivorstand beraten, beschlossen und anschließend präsentiert, sagte ein SPD-Sprecher. Berichte, wonach die Vorstellung verschoben werde, dementierte er. Der Leitantrag soll beim SPD-Parteitag Ende Juni verabschiedet werden.

Mehr zum Thema Innere Sicherheit: SPD will mit Unions-Thema punkten

Schulz: "Haben harte Tage hinter uns"

Nach den drei Niederlagen bei den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und im SPD-Stammland Nordrhein-Westfalen ist die Unruhe in der SPD erheblich. "Jetzt haben wir eine Durststrecke, jetzt haben wir harte Tage hinter uns", hatte Parteichef Martin Schulz bei einer Rede am Sonntag gesagt. "Was ich will, ist ein großer Wurf, ein nationaler Bildungspakt für Investitionen in Bildung, Forschung und den ländlichen Raum und keine hohlen Steuerversprechen, die eh kein Mensch mehr braucht."