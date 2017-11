Stand der Sondierungen Innen, Sicherheit, Rechtsstaat

Terrorismus soll in all seinen Formen bekämpft werden, die Polizei soll mehr Stellen bekommen. So weit so einig. Beim Thema Vorratsdatenspeicherung allerdings sind die Fronten hart.

In zentralen Fragen der Innen- und Sicherheitspolitik gibt es noch viel Uneinigkeit. Vor allem bei der Vorratsdatenspeicherung gehen die Positionen noch weit auseinander. Die Union befürwortet sie, FDP und Grüne hingegen lehnen eine anlasslose Speicherung von Daten ab.

Einig sind sich die Verhandlungspartner jedoch beim Ziel, so schnell wie möglich zusätzliche Stellen für Polizei und Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern zu schaffen. Gleiches gilt für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die Justiz. Die genaue Stellenzahl ist jedoch noch offen. Außerdem soll es laut einem Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, eine bundesweit einheitliche Abwehr von Gefahren und Angriffen aus dem Cyberraum geben.

Reform des Terrorabwehrzentrums

Im Kampf gegen Terrorismus soll es eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern geben. Gemeint ist damit offenbar eine Reform des Terrorabwehrzentrums (GTAZ) von Bund und Ländern. Die Koordinierungsfunktion von Bundeskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) soll stärker als bisher wahrgenommen werden. Der Einsatz von Videoüberwachung soll an Kriminalitätsschwerpunkten ermöglicht werden.

Auf ein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern, die Missstände in Konzernen aufdecken, hatte man sich eigentlich bereits geeinigt. Auch auf ein verpflichtendes Lobbyregister. Dem Vernehmen nach soll es hier aber nun doch noch Gesprächsbedarf geben.

