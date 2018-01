Sondierungen in Berlin "Ernsthaft, konstruktiv und offen"

SPD-Generalsekretär Klingbeil hat ein positives Fazit der ersten Sondierungsrunde über eine Fortsetzung der Großen Koalition mit CDU und CSU gezogen. Alle Beteiligten seien sich ihrer Verantwortung bewusst. Es sei der feste Wille, dass es am Donnerstag ein Sondierungsergebnis gebe.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die ersten Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und Sozialdemokraten als "ernsthaft, konstruktiv und offen" beschrieben. In einer mit den anderen Parteien abgestimmten Stellungnahme sagte Klingbeil in der SPD-Zentrale in Berlin, man befinde sich in einer besonderen politischen Situation.

"Wir alle sind uns der Verantwortung, die wir für die Zukunft Deutschlands und Europas tragen, bewusst", sagte Klingbeil. "Wir befinden uns in einer neuen Zeit. Und diese neue Zeit braucht eine neue Politik." Alle drei Parteien seien sich einig, dass es so nicht weitergehen könne. Auch der Stil der Politik solle sich ändern.

Tag 1 der Sondierungen zwischen Union und SPD

Selbst verordnetes Interview-Verbot

Die drei Parteien seien in den 15 Arbeitsgruppen teilweise weit, teilweise noch nicht vorangekommen, so Klingbeil. Bis Donnerstag sollen die Ergebnisse vorliegen, über die zunächst Stillschweigen gewahrt werden solle. Am Freitag will die SPD-Führung entscheiden, ob sie die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfiehlt. Dafür müsste ein Sonderparteitag am 21. Januar grünes Licht geben.

Das Sondierer-Team verordnete sich selbst für die nächsten Tage ein Interview-Verbot. Bei dem Treffen in der SPD-Zentrale habe die Runde verabredet, dass sämtliche Teilnehmer bis zum Abschluss der Gespräche keine Interviews geben sollen, hieß es am Nachmittag aus Sondierungskreisen. Sollten die Parteien das durchziehen, würden sie damit auch kritischen Nachfragen von Journalisten aus dem Weg gehen.

Gabriel: "Europa zentraler Bestandteil"

Ungeachtet dessen äußerte sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Der SPD-Politiker gehört nicht zum Sondierungsteam seiner Partei. Im Bericht aus Berlin sagte er, dass die künftige Ausrichtung Europas zentraler Bestandteil einer künftigen Koalitionsvereinbarung zwischen Union und SPD sein werde. Die SPD werde das Thema der weiteren europäischen Entwicklung "ganz sicher" in Koalitionsvereinbarungen einbringen, sollte es dazu kommen. Im Falle eines Bündnisses werde es die erste Koalitionsvereinbarung geben, in der Europa im Zentrum stehen werde, kündigte Gabriel an.

Tina Hassel, ARD Berlin, zu den Sondierungen

Bei der letzten Koalitionsvereinbarung zwischen Union und SPD habe man sich zu wenig auf Europa konzentriert, sagte Gabriel. Er rief die Unionsparteien zu mehr Offenheit für die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf. Im Augenblick stehe es "10 zu Null für Frankreich", so Gabriel mit Blick auf die bislang nur vagen Antworten aus Deutschland zu den Reformforderungen Macrons. Europa habe nur eine Stimme in der Welt, wenn es eine gemeinsame Haltung entwickele. "Selbst ein starkes Deutschland wird auf Dauer allein kein Gehör finden."

Pragmatismus und Optimismus

Vor Beginn der Gespräche hatten sich die Vorsitzenden der Sondierungsparteien zuversichtlich gezeigt. SPD-Chef Schulz sagte, seine Partei wolle keine roten Linien ziehen. "Aber wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen." CSU-Chef Seehofer sagte zur Position seiner Partei: "Wir wollen unser Profil nicht verwischen, aber auch ich vertrete die Meinung, dass wir jetzt nicht mit Bedingungen in solche Gespräche starten sollten."

Man sollte sich zusammensetzen, miteinander reden über die Themen, die anstehen, und dann versuchen, die Dinge zu guten Ergebnissen zu führen, so Seehofer. "Ich sage nochmal: Wir müssen uns verständigen." Kanzlerin Merkel sagte, vor allem sei wichtig, dass am Ende eine stabile Regierung stehe. "Ich glaube, es kann gelingen. Wir werden sehr zügig, sehr intensiv arbeiten, das haben wir uns vorgenommen." Sie gehe optimistisch in die Gespräche, so die CDU-Vorsitzende.

Mit Informationen von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio

Auftakt der Sondierungsgespräche von Union und SPD

Angela Ulrich, ARD Berlin

