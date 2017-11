Stand der Sondierungen Arbeit, Rente, Pflege

Ein Sofortprogramm für die Pflege ist beschlossen, eine Absenkung der Sozialbeiträge ist im Gespräch und der Eintritt in die Rente soll flexibilisiert werden. Auch gegen Altersarmut wollen die Verhandlungspartner vorgehen. Wie, ist aber noch offen.

Arbeit

Ein Jamaika-Bündnis würde Vollbeschäftigung anstreben. Die Sozialversicherungsbeiträge sollen bei 40 Prozent stabilisiert werden, außerdem soll über eine Absenkung der Arbeitslosenbeiträge nachgedacht werden.

Die FDP beispielsweise will eine Senkung der Sozialbeiträge um bis zu 0,7 Prozentpunkte. "Wenn man es intelligent macht, können die Menschen und Unternehmen in Deutschland insgesamt um bis zu zwölf Milliarden Euro über Beitragssenkungen entlastet werden", sagte Fraktionsvizechef Michael Theurer, der "Bild"-Zeitung. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung könnten um 0,5 Punkte und die zur Kranken- und Pflegeversicherung um je 0,1 Punkte gesenkt werden.

Langzeitarbeitslose sollen besser gefördert werden.

Selbstständigkeit soll gefördert werden, unter anderem durch Bürokratieabbau. Auch eine "gründerfreundliche, verpflichtende Altersvorsorge" für nicht anderweitig abgesicherte Selbstständige soll es geben.

Gemeinsames Ziel ist es zudem, mehr Langzeitarbeitslosen den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dazu soll die nachholende Qualifizierung ausgebaut und die Förderung durch die Jobcenter überprüft werden.

Rente

Die Jamaika-Unterhändler streben einen flexibleren Renteneintritt und gleitende Übergänge von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand an. Private und betriebliche Altersversorgung sollen verbessert werden, genau wie die Erwerbsminderungsrente.

"Uns eint der Wille, dass jemand, der länger gearbeitet hat, im Alter mehr haben soll als die Grundsicherung", heißt es in einem Arbeitspapier der Verhandlungen, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Vorstellungen, wie dieses Ziel erreicht werden kann, gehen allerdings auseinander. Die Verhandlungspartner halten in dem Papier jedoch fest, dass die Koalition bis Ende 2018 darüber entscheiden und in dieser Wahlperiode umsetzen wird.

Pflege

In einem Sofortprogramm für die Pflege wollen die Jamaika-Verhandlungspartner die Arbeitsbedingungen in der Kranken- und Altenpflege spürbar verbessern und zusätzliche Stellen fördern. Unter anderem durch eine Ausbildungsoffensive, Anreize für eine bessere Rückkehr von Teil- in Vollzeit und ein Wiedereinstiegsprogramm. Weitere Schritte sollen folgen, beispielsweise verbindliche Instrumente zur Ermittlung des Personalbedarfs.

Nicht nur die Pflegerseite soll bedacht werden, auch die Pflegebedürftigen sollen von weiteren Qualitätsverbesserungen profitieren.

