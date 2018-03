Wenn Markus Söder heute zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten gewählt wird, will er vieles anders machen als sein Vorgänger. Nicht zuletzt, um die Vorherrschaft der CSU zu retten.

Von Sebastian Kraft, BR

Heute wird Markus Söder von der CSU-Fraktion zum elften Ministerpräsidenten Bayerns gewählt - mit 51 Jahren bei Amtsantritt der jüngste aller Zeiten. Die ersten Akzente seiner Amtszeit hat er längst gesetzt, und im Vergleich zu seinem Vorgänger Horst Seehofer wird sich einiges ändern.

Amtszeitbegrenzung gegen das Umfragetief

Söders erster Vorstoß war für viele der bislang überraschendste: Auf der Klausur der Fraktion im Januar im oberfränkischen Kloster Banz verkündete Söder, dass er die Amtszeit des bayerischen Ministerpräsidenten auf zehn Jahre begrenzen wolle. Zusammen mit der Landtagswahl am 14. Oktober sollen die Bayern darüber abstimmen.

Will sich Söder schon vor sich selber schützen, nachdem er leidig erfahren musste, dass Seehofer nicht aus dem Amt scheiden wollte? Vielleicht. Ein anderes Motiv dürfte aber auch noch eine entscheidende Rolle gespielt haben: Die CSU ist im Umfragetief, kämpft um Vertrauen.

"Es kommt jetzt darauf an, vor der Geschichte zu bestehen, vor der Geschichte der CSU und vor der Geschichte dieses Landes", mahnte Söder bereits im Dezember.

Die Reaktionen auf die selbst gewählte Machtbegrenzung waren durchweg positiv, bei Bevölkerung wie Opposition. Nebeneffekt für Söder: Eine klare Abgrenzung zu Seehofer und auch zu Angela Merkel, zu der ihm ein nicht einfaches Verhältnis nachgesagt wird. Das hat sicher auch damit zu tun, dass es Söder nicht lassen konnte, in seiner Aschermittwochs-Rede zu sticheln, dass eine solche Amtszeit auch dem Bund gut täte.

Im vergangenen Dezember einigten sich Seehofer (l.) und Söder (r.) auf die Machtübergabe in Bayern.

Akribische Arbeit, schnelle Entscheidungen

Auf den zweiten Blick ist der Vorstoß allerdings nicht überraschend für den Stil von Markus Söder: Wenn ein politisches Thema bei ihm auf dem Tisch landet, arbeitet er sich akribisch ein, hört Argumente - und entscheidet dann zügig, um sich den nächsten Themen zu widmen.

Vor allem Problemfelder wie die Aufarbeitung des BayernLB-Desasters werden so schnell wie möglich abgearbeitet. Schier endlose Bürger- und Expertendialoge, wie sie sein Vorgänger zu führen pflegte, wird es wohl nicht mehr geben. Auch weil Seehofer mit diesem Stil viele Themen in Bayern wie den dritten Nationalpark nicht mehr zu einer Entscheidung brachte. Söder sagt dazu: Was ein Ministerpräsident in zehn Jahren nicht schafft, das schafft er dann meist gar nicht mehr.

Zehn-Punkte-Plan soll die Flanke zur AfD schließen

Seit Januar gibt es zudem einen Zehn-Punkte-Plan von Söder, den man getrost auch als AfD-Abwehrplan bezeichnen könnte. Die zwei zentralsten Punkte: Innere Sicherheit und Sozialpolitik.

Bei der Sicherheit bleibt er seiner harten Linie treu. So soll es wieder eine eigene bayerische Grenzpolizei mit Sitz in Passau geben, um die Schleierfahndung zu verstärken. Auch an den Grenzkontrollen will er weiter festhalten. Für viele ist Sicherheit vor allem ein Gefühl - und Söder will in den Grenzregionen wieder das Gefühl eines starken Staates vermitteln. Nicht zuletzt, weil hier die AfD besonders stark war.

Wandlungsfähigkeit hat Söder in der Vergangenheit oft bewiesen, die Metamorphose zum Sozialpolitiker und landesväterlichen Kümmerer wird allerdings jetzt seine schwierigste. Im Fokus steht vor allem die Pflege, hier will er ein eigenes Landesamt gründen und ein Pflegegeld für Angehörige einführen.

Mit Veranstaltungen wie "Markus Söder persönlich" will sich der designierte Ministerpräsident nah am Volk präsentieren.

Mit Baukindergeld die Bürger an die CSU binden

Familien mit Kindern sollen ein bayerisches Baukindergeld bekommen, wenn sie beim Bund aus den geplanten Förderkriterien fallen. Damit will er einen Nerv der Zeit treffen: Bei vielen jungen Familien ist der Erwerb von Eigentum oft Thema Nummer eins, die Wut auf Preisexplosionen in den Ballungszentren oft groß.

Söder argumentiert, dass die Bindung zwischen Staat und Bürgern durch die Möglichkeit von Eigentumserwerb wieder größer werden - und meint damit natürlich die Bindung zwischen Bürgern und der CSU. Die vollen Kassen des wirtschaftlich erfolgreichsten Bundeslandes lassen ihm hier viele Möglichkeiten.

1/6 Was Seehofer und Söder übereinander sagen Vollbild "Manche Minister muss ich schon am Montagmorgen anrufen und sagen, es reicht jetzt für diese Woche. Und bei anderen muss ich am Wochenende anrufen und nachfragen, ob sie noch am Leben sind." (Seehofer über den Ehrgeiz Söders, 2009) | Bildquelle: dpa

Entscheidung im Herbst

Entscheidend dürfte somit werden, wen Söder ins Sozialministerium beruft. Die bisherige Amtsinhaberin Emilia Müller hatte bereits angekündigt aufzuhören. Vieles spricht für eine Frau. Denn auf diesem Feld hat die CSU weiter große Probleme. Nicht zuletzt geht es für Söder im Kampf um jede Stimme auch darum, von Frauen gewählt zu werden. Denn wie er selbst sagt: Er muss jetzt vor der Geschichte bestehen.

Verteidigt er im Herbst die absolute Mehrheit, könnte das der Beginn einer neuen Ära sein. Wenn es ganz dumm läuft, könnte er allerdings auch der kürzeste Ministerpräsident in der Geschichte des Freistaates gewesen sein.