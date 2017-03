Untersuchungsausschuss zur Kölner Silvesternacht

Der Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags zu den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht hat seinen Abschlussbericht veröffentlicht. Auf 1400 Seiten werden viele Fehler und Fehleinschätzungen der Behörden dokumentiert.

Der Bericht enthält Aussagen von Polizisten und Politikern, ein Gutachten über die vielen Opfer sowie zahlreiche Dokumente aus verschiedenen Landesbehörden. Insgesamt bietet er eine Aufzählung von kleinen und größeren Fehlern und Falscheinschätzungen. Hier die wichtigsten:

In der Nacht waren zu wenige Polizisten im Einsatz, Verstärkung wurde nicht angefordert.

Viel zu spät kümmerten sich die Polizisten um die Gruppe alkoholisierter junger Männer vor dem Hauptbahnhof, die immer enthemmter wurde und Böller auf Passanten schoss.

Übergriffe an Silvester

Weil niemand einschritt, hatten die jungen Männer laut einem Gutachter das Gefühl, sie könnten ungestraft tun, was sie wollen; das führte zu immer mehr Straftaten.

Statt den Digitalfunk zu nutzen telefonierten Polizisten lieber mit dem Handy, obwohl das Netz oft überlastet war.

Auf der Hohenzollernbrücke am Dom waren trotz Zugangskontrollen so viele Menschen, dass manche in Panik gerieten und auf die Bahngleise kletterten.

Weil der Bahnverkehr wegen der Menschen im Gleisbereich gestoppt wurde, wurde es im Hauptbahnhof immer voller, zu dieser Zeit gab es auch viele Übergriffe.

Untersuchungsausschuss Silvesternacht startet

Parteien nicht immer einig

Bei den meisten Kritikpunkten sind sich alle Parteien im Ausschuss einig. Streit gibt es aber bei der Bewertung und vor allem bei der Frage, wie groß die Mitschuld der Landesregierung ist. CDU und FDP meinen, das Innenministerium hätte sich die Planungen der Kölner Polizei für die Silvesternacht vorab zeigen lassen müssen.

Wann wusste Regierung Bescheid?

Und auch daran, dass in der Nacht nicht genügend Polizisten am Hauptbahnhof waren, habe das Land eine Mitschuld, so Christ- und Freidemokraten. Außerdem glauben die Oppositionsparteien nicht, dass die Landesregierung erst am 4. Januar von den Ereignissen in Köln erfahren hat.

Kommentar: Neues zur Silvesternacht



Politischerstreit um Abschlussbericht der Kölner Silvesternacht

Sondervoten der Fraktionen

All diese strittigen Punkte wollen CDU und FDP in einem eigenen Bericht, einem sogenannten Sondervotum zusammenfassen. Er soll am Freitag gemeinsam mit dem Abschlussbericht des Ausschusses veröffentlicht werden.

Auch die Piraten haben ein Sondervotum verfasst, ihr Hauptkritikpunkt: auch wenn Innenminister Ralf Jäger (SPD) keine persönliche Schuld an den Ereignissen der Silvesternacht treffe, trage er doch als Minister die Verantwortung und müsse deshalb zurücktreten.