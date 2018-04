Der Waffenhersteller Sig Sauer soll Zehntausende Pistolen ohne Genehmigung nach Kolumbien geliefert haben. In Kiel steht daher nun ein umfangreiches Gerichtsverfahren an.

Von Volkmar Kabisch, Jan Lukas Strozyk und Benedikt Strunz

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat Anklage gegen Verantwortliche von Deutschlands ältesten Waffenhersteller Sig Sauer erhoben. Ihnen wird der Handel ohne entsprechende Genehmigung mit mehr als 30.000 Pistolen zur Last gelegt. Das geht aus der Anklage hervor, die Reporter von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" einsehen konnten. Es handelt sich dabei um den mutmaßlich größten Fall dieser Art in den vergangen Jahrzehnten. Über die Anklage berichteten zunächst die "Kieler Nachrichten".

Sig Sauer soll die Pistolen vom Typ SP 2022 von Deutschland zunächst in die USA, von dort dann mit Hilfe einer amerikanischen Schwester-Firma weiter nach Kolumbien geschafft haben. Dort werden die Waffen heute mutmaßlich von der Polizei eingesetzt. Laut Staatsanwaltschaft stellt das einen Verstoß gegen die Außenwirtschaftsverordnung dar.

Hohe Haftstrafen drohen

Im Falle einer Verurteilung sieht das entsprechende Gesetz eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren vor oder eine Geldstrafe. Aus der Anklage geht zudem hervor, dass die Staatsanwaltschaft die Erlöse aus dem Waffengeschäft in Höhe von mehr als zwölf Millionen Euro von der Sig-Sauer-Gruppe einziehen will.

USA als angebliches Exportland angegeben

Um Waffen oder Waffenteile aus Deutschland exportieren zu dürfen, müssen Unternehmen eine Genehmigung beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen. In mehreren Fällen sollen Mitarbeiter der Sig-Sauer-Gruppe falsche Angaben zum Ziel-Land der Waffenlieferungen gemacht zu haben. Demnach seien Sig Sauer in den Jahren 2009 bis 2012 Genehmigungen für den Export in den zivilen US-amerikanischen Markt erteilt worden.

Insgesamt 36.628 Waffen seien indes aus den USA weitergeleitet und am Ende bei der kolumbianischen Nationalpolizei gelandet - obwohl als sogenanntes Endverbleibsziel die USA angegeben waren. Die Staatsanwaltschaft betont, dass zum damaligen Zeitpunkt von Deutschland keine Ausfuhrgenehmigung nach Kolumbien erteilt worden wäre, wegen des damals andauernden Bürgerkrieges.

Jahrelange Ermittlungen

Waffen von Sig Sauer sind nach Kolumbien gelangt - ob das illegal war, soll in dem Prozess geklärt werden.

Der Anklage sind jahrelange Ermittlungen und mehrere Durchsuchungen bei Sig Sauer und in Privaträumen voraus gegangen. Zollfahnder gingen bereits im Jahr 2013 dem Verdacht nach, dass Sig Sauer illegal Waffen exportiert haben könnte. Im Sommer 2014 berichteten NDR, WDR und SZ dann als erste darüber, dass Tausende Pistolen des Typs SP 2022 auch nach Kolumbien gelangten.

Die Staatsanwaltschaft Kiel weitete daraufhin ihre Ermittlungen aus. Bei mehreren Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, das den Verdacht illegaler Exporte erhärtete. In der Folge konnten deutsche Ermittler gemeinsam mit Behörden aus den USA und Kolumbien rekonstruieren, wie und für welche Pistolen-Lieferungen die Genehmigungsbehörden offenbar wissentlich über den wahren Bestimmungsort getäuscht worden war.

Mysteriöser Einbruch bei Ermittlern

Dabei wurden die Ermittler zwischenzeitlich selbst zum Ziel: Aus einer Polizeidienststelle wurde bei einem Einbruch ein beschlagnahmter Computer eines Verdächtigen gestohlen. Der Fall wurde nie aufgeklärt, bis heute ist offenbar unklar, was sich auf dem Computer für Informationen befanden.

Direkte Kontakte nach Kolumbien

Die Staatsanwaltschaft sammelte offenbar im Laufe der Ermittlungen weitere Indizien dafür, dass man bei Sig Sauer in Eckernförde über die Kolumbien-Verkäufe im Bilde waren. Unter anderem soll ein Offizier der kolumbianischen Nationalpolizei eine Art Mängelliste der eingetroffenen Waffen an Sig Sauer geschickt haben, die auch in Eckernförde diskutiert worden sei. Auch sei im Jahr 2010 ein Mitarbeiter des Waffenherstellers in Bogota gewesen, um die Pistolen zu erproben.

Das BAFA hatte Sig Sauer wegen der Kolumbien-Geschäfte zwischenzeitlich mit einem Ausfuhrstopp belegt und erklärt, man werde sämtliche Anträge bis zum Abschluss einer Prüfung zur Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens nicht mehr genehmigen. Ende des vergangenen Jahres teilte das Kieler Innenministerium indes mit, dass man für 1,2 Millionen Euro mehr als 500 Gewehre bei Sig Sauer bestellt habe, um die Landespolizei damit auszurüsten.

Sig Sauer weist Anschuldigungen zurück

Die Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage, dass die Anklage erhoben worden ist. Ein Sprecher von Sig Sauer sagte in einer Stellungnahme, man habe die Waffen auf Basis eines Rahmenvertrags an die US-Regierung geliefert, die wiederum mit der kolumbianischen Polizei zusammengearbeitet habe. "Nach wie vor sind wir fest davon überzeugt, dass unsere Ausfuhren in die USA stets rechtskonform erfolgten", sagte er weiter.