Mehr als 2000 Siemens-Angestellte haben in Berlin gegen die geplanten Stellenstreichungen protestiert. Gewerkschaftsvertreter lehnten dabei Verhandlungen mit der Konzernspitze ab. Bei der Kundgebung sprach auch SPD-Chef Schulz - und fand deutliche Worte.

Siemens-Arbeitnehmervertreter und Gewerkschafter wollen bis auf Weiteres nicht über den geplanten Abbau von rund 3000 Arbeitsplätzen in Deutschland und Werksschließungen mit der Konzernführung sprechen. "Wir werden nicht auf der Grundlage von Schließungsplänen verhandeln", sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner auf einer Protestkundgebung von Siemens-Mitarbeitern aus ganz Deutschland in Berlin. "Siemens ist kein Sanierungsfall."

Begonnen hatte die Protestaktion mit einem Autokorso von rund 175 Fahrzeugen quer durch Berlin zum Tagungsort. Sie starteten um 6:15 Uhr am Dynamowerk im Bezirk Spandau und folgten hupend einem Motivwagen, der Siemens-Chef Joe Kaeser zeigte. Bei der Abschlusskundgebung waren laut IG-Metall etwa 2500 Menschen anwesend.

Schulz: Vorgehen ist "asozial"

Zu ihnen sprach auch SPD-Chef Martin Schulz. Er sagte: "Dass durch Arbeitsplatzabbau die Effizienz des Unternehmens gesteigert wird, heißt übersetzt: Damit wir noch ein bisschen mehr Gewinn machen, schmeißen wir die Leute raus. Das ist asozial." Siemens-Chef Kaeser müsse seiner sozialen Verantwortung gerecht werden. Schließlich profitiere der Konzern immer wieder von öffentlichen Aufträgen und Hilfen. Auch Aufsichtsratschef Kerner sagte, wenn ein Konzern wie Siemens 6,3 Milliarden Euro Gewinn mache, dann stehe er in der Pflicht, das Geld auch für die Mitarbeiter einzusetzen.

SPD-Chef Schulz wetterte bei der Demo gegen den Stellenabbau bei Siemens.

Bereits Anfang der Woche hatten Siemens-Mitarbeiter an mehreren Standorten und vor dem Bundestag protestiert; dabei wurden sie unter anderem von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles unterstützt.

Betriebsrat kritisiert Konzern

Gesamtbetriebsratschefin Birgit Steinborn kritisierte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF den Konzern scharf: "Wir wehren uns dagegen, dass der Strukturwandel auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden soll." Die Belegschaft verlange, dass die von der Schließung bedrohten Standorte erhalten blieben und der geplante Stellenabbau zurückgenommen werde. "Wir sind nicht gegen Strukturwandel", sagte Steinborn. Sie sei bereit, mit dem Management zu diskutieren, erwartete dabei aber auch "Kompromissfähigkeit" seitens des Konzerns.

Stellenabbau und Werksschließungen

Siemens hatte angekündigt, weltweit 6900 Stellen abzubauen, davon rund die Hälfte in Deutschland. Mehrere Werke, unter anderem in Sachsen, sollen ganz geschlossen werden. Der Konzern reagiert damit nach eigenen Angaben auf schlechter laufende Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 23. November 2017 um 07:00 Uhr.