Die Angestellten von Siemens machen weiter mobil gegen den geplanten Stellenabbau bei dem Konzern. Nach Protesten in Erfurt und vor dem Bundestag Anfang der Woche zog heute ein Autokorso durch Berlin. Bei einer Kundgebung sprach auch SPD-Chef Schulz.

Mit einem Autokorso durch die Berliner Innenstadt haben am Morgen Beschäftigte von Siemens gegen die geplanten Stellenstreichungen bei dem Konzern protestiert. Der Autokorso sei um 6.15 Uhr am Dynamowerk im Bezirk Spandau gestartet, sagte Klaus Abel, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin. Rund 200 Fahrzeuge, geschmückt mit Transparenten und IG-Metall-Fahnen, folgten hupend einem Motivwagen, der Siemens-Chef Joe Kaeser zeige. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin sprach auf Twitter von 100 Fahrzeugen.

Zu der Kundgebung am Tagungshotel der jährlichen Siemens-Betriebsräteversammlung in Neukölln hofft die Gewerkschaft auf mehr als 2000 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Erwartet werden neben IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner auch Betriebsratschefin Birgit Steinborn. Auch SPD-Chef Martin Schulz sprach zu den Demo-Teilnehmern. Bereits Anfang der Woche hatten Siemens-Mitarbeiter in Erfurt und vor dem Bundestag protestiert; dabei wurden sie unter anderem von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles unterstützt.

Auch SPD-Chef Schulz sprach bei der Demo gegen den Stellenabbau bei Siemens.

Betriebsrat kritisiert Konzern

Steinborn kritisierte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF den Konzern scharf: "Wir wehren uns dagegen, dass der Strukturwandel auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden soll." Die Belegschaft verlange, dass die von der Schließung bedrohten Standorte erhalten blieben und der geplante Stellenabbau zurückgenommen werde. "Wir sind nicht gegen Strukturwandel", sagte Steinborn. Sie sei bereit, mit dem Management zu diskutieren, erwartete dabei aber auch "Kompromissfähigkeit" seitens des Konzerns.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kündigte in der "Süddeutschen Zeitung" an, seine Organisation werde "nun ordentlich Krawall machen". Er forderte, der Konzern solle über Investitionen Jobs schaffen. Zu Streiks wollte Hofmann sich nicht konkret äußern. "Streik bleibt immer das letzte Mittel", sagte er.

Stellenabbau und Werksschließungen

Siemens hatte angekündigt, weltweit 6900 Stellen abzubauen, davon 870 in Berlin. Mehrere Werke, unter anderem in Sachsen, sollen ganz geschlossen werden. Der Konzern reagiert damit nach eigenen Angaben auf schlechter laufende Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik.