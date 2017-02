Viel Pathos und klare Botschaften von Präsident Trump: US-Vizepräsident Pence hat bei der Sicherheitskonferenz einen Bogen vom Kalten Krieg bis in die Gegenwart gespannt und schloss mit einem Bekenntnis zu NATO und EU. Wesentlich nüchterner argumentierte die Kanzlerin.

Von Christian Thiels, tagesschau.de

"Die pulsierenden Farben der freien Welt verschwanden und wichen dem Grau von ausgebombten Häusern und dem Schatten der Unterdrückung, der über den Menschen hing." Es sind Erinnerungen an eine Reise nach West-Berlin und den Blick nach Osten am Checkpoint-Charlie im Jahr 1977, die US-Vizepräsident Mike Pence in München reichlich pathetisch bemüht. Er spricht vom Sieg über den Kommunismus, vom Kampf gegen den "Islamischen Staat" und den Terrorismus, viel von gemeinsamen Werten und von den Opfern, die die "mutigsten unter unseren Söhnen und Töchtern" für die Freiheit gebracht hätten.

Pence erzählt von seiner Rührung beim Anblick eines Blumenmeers an der US-Botschaft in Berlin kurz nach den Terroranschlägen des 11. September 2001. Das alles ist die teils sehr persönliche Begleitmusik zur Botschaft, die er von Präsident Trump überbringt: "Die USA unterstützen die NATO und werden nicht in ihrer Verpflichtung für die transatlantische Allianz wanken."

Reden von Merkel und Pence auf Münchner Sicherheitskonferenz

tagesschau 11:10 Uhr, 18.02.2017, Alf Meier, BR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-261251~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

In Trumps Namen

Solche Kernaussagen unterstreicht Pence besonders - immer wieder mit dem Hinweis auf den Präsidenten. Die Frage, ob der Vize auch tatsächlich für den Chef im Weißen Haus spricht, ob die Meinung, die Pence verkündet, auch die von Trump ist, diese Frage soll nicht offen bleiben. Auch beim zweiten Teil der Rede, für die es nur höflichen Applaus im Saal gibt. Etwa, wenn Pence eher im Wahlkampf-Duktus betont, Amerika werde unter Trumps Führung stärker sein als je zuvor.

Faire Lastenteilung gefordert

Er fordert mehr Engagement der NATO beim Kampf gegen den Terrorismus ein - auch im Internet. "Wir müssen genauso dominant in der digitalen Welt sein wie in der realen." Amerika werde künftig mehr Geld ins Militär stecken, aber das müsse auch Europa tun, denn "Europas Verteidigung erfordert auch ihre Selbstverpflichtung", sagt er in Richtung der versammelten europäischen Spitzenpolitiker. Zu viele hätten zu lange zu wenig getan, um eine faire Lastenteilung sicherzustellen.

"Die Zeit ist gekommen, mehr zu tun"

Pence verweist auf die zwei Prozent der Wirtschaftsleistung, die alle NATO-Länder für ihre Verteidigung ausgeben wollen, und er kritisiert, dass das außer den Vereinigten Staaten nur noch vier andere Länder der Allianz erreichen. Präsident Trump erwarte, dass die Alliierten Wort halten. "Die Zeit ist gekommen, mehr zu tun. Wir müssen die Verantwortung gemeinsam schultern", so Pence. Allerdings macht er auch klar, dass Washington dabei weiter den Ton angeben will: "Unsere Führung in der freien Welt wird nicht wanken." Amerika habe immer treu zu Europa gestanden und werde das auch in Zukunft tun. "Seien sie sicher, dass die Vereinigten Staaten ihr größter Verbündeter sind und bleiben werden."

So pathetisch der US-Vizepräsident, so nüchtern die Kanzlerin. Angela Merkel hatte vor Pence gesprochen und sehr sachlich die globalen Herausforderungen skizziert. Kein Staat alleine könne all das bewältigen, so Merkel mit einem klaren Bekenntnis zu multilateralen Strukturen, zu Vereinten Nationen, NATO und G20. Allerdings müssten diese deutlich effizienter werden. Dafür zu kämpfen lohne sich. Damit meint sie auch die Europäische Union, die sich "in einer schwierigen Phase" befinde. "Wir waren auf den Druck auf unsere Außengrenzen nicht vorbereitet. Die EU muss lernen, sich mehr zu konzentrieren auf die wirklich wichtigen Herausforderungen."

Zusammenarbeit im Kampf gegen den IS

Dazu gehöre auch die Verteidigung, so Merkel: "Wenn wir in der Union mehr Sicherheit wollen, müssen wir auch militärisch mehr tun." Die NATO sei in deutschem und europäischen Interesse, aber auch in amerikanischem, betonte die Kanzlerin. Für den Kampf gegen die islamistischen Bedrohungen brauche man die USA, aber sie warb auch für mehr Zusammenarbeit mit den arabischen Ländern. Und Merkel wünscht sich klare Aussagen der religiösen Führer des Islam gegen den Terror.

Rede von Bundeskanzlerin Merkel

Münchner Sicherheitskonferenz, 18.02.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-261235~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Merkel will keine "kleinlichen Diskussionen" um Wehretats

Erneut wirbt die Kanzlerin für ihre Strategie der Ertüchtigung, also Ausbildung und Waffenlieferung an Länder, um die dann in die Lage zu versetzen, selbst für ihre Sicherheit und die ihrer Region zu sorgen. Alle Initiativen der EU müssten sich allerdings einfügen in die NATO. Dessen Zwei-Prozent-Ziel fühle sich auch Deutschland verpflichtet, so Merkel. gleichzeitig warnte sie jedoch vor "kleinlichen Diskussionen" um Militärbudgets. Vielleicht ein klammheimliches Eingeständnis, dass ein höherer Wehretat nicht so einfach in der Koalition und der Bevölkerung durchsetzbar ist - zumal in Wahlkampfzeiten.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 18. Februar 2017 um 11:10 Uhr.