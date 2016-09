Debatte über Sexismus Deutschland, wir haben ein Problem

Nach dem Sexismusvorwurf einer Berliner CDU-Politikerin gegen ihre Partei drängen Bundespolitiker auf eine offene Debatte über das Thema. Dabei gab es schon 2013 eine laute und heftige Diskussion unter dem Stichwort #aufschrei. Sie spiegelt sich im aktuellen Fall wider.

Von Natalia Frumkina, tagesschau.de

Die Berliner CDU-Politikerin Jenna Behrends erhebt in einem offenen Brief Sexismus-Vorwürfe gegen ihre Partei.

Bezeichnungen wie "süße Maus", Karrierismus-Vorwürfe oder Gerüchte über angebliche Affären: Es ist eine Kultur des Sexismus, die die junge Berliner CDU-Politikerin Jenna Behrends allgemein ihrer Partei und konkret bestimmten Parteimitgliedern anlastet. In einem offenen Brief unter der Überschrift "Warum ich nicht mehr über den Sexismus in meiner Partei schweigen will" wandte sich die 26-Jährige vor wenigen Tagen an die Öffentlichkeit. Darin beschreibt die junge Mutter, wie sie von männlichen Kollegen - wie dem Innensenator Frank Henkel - auf ihr Äußeres reduziert und von Frauen in der Partei als "karrieregeil" abgestempelt wurde.

Ein Fall, der viele Reaktionen und Selbstreflexionen auslöst. Sexistische Bemerkungen und sogenannte Herrenwitze seien "völlig inakzeptabel", sagt etwa Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig. SPD-Generalsekretärin Katharina Barley sieht Sexismus als ein gesamtgesellschaftliches Problem an, das "klar und offen" thematisiert werden muss, wie sie gegenüber der "taz" betont. Ihr pflichten auch Vertreterinnen der Grünen und Linken bei und fordern, das Problem in der Gesellschaft - und in der Politik - anzugehen.

Ebenso wie CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der sich zu den Vorwürfen in seiner Partei äußerte: "Geschichten wie diese bekomme ich immer wieder geschildert. Aber ohne Nennung von Namen. Und dann ist es schwierig, etwas dagegen zu tun", sagte Tauber der "Bild am Sonntag". Umso wichtiger sei es nun, eine Debatte darüber zu führen.

Debatte über alltäglichen Sexismus in Deutschland

tagesthemen 22:15 Uhr, 26.09.2016, Ulla Fiebig, ARD Berlin







Langsamer Fortschritt

Dabei ist die Forderung nicht neu, genauso wenig wie die Debatte selbst. Vor dreieinhalb Jahren wurde sie bereits laut und heftig angefacht. Damals hatten mehrere Autorinnen Texte über sexistisches Verhalten von Politikern und die alltägliche Belästigung auf der Straße veröffentlicht - unter dem Stichwort #aufschrei diskutierten Frauen in den sozialen Netzwerken wochenlang über ihre Erfahrungen mit Sexismus. Die Kampagne wurde später mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Die Journalistin Laura Himmelreich schilderte 2013 in einem Artikel Zudringlichkeiten des damaligen FDP-Fraktionschefs Rainer Brüderle.

Eine, die persönlich betroffen war und den Stein der Debatte mit ins Rollen brachte, ist die Journalistin Laura Himmelreich. Im Magazin "Stern" schrieb sie 2013 über Zudringlichkeiten des damaligen Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion Rainer Brüderle und sah sich zum Teil heftiger Kritik ausgesetzt - nicht nur aus den Reihen der FDP.

Mit Blick auf den aktuellen Fall sieht die heutige Chefredakteurin von vice.com bereits eine Veränderung im gesellschaftlichen Bewusstsein für das Thema, die sich in Reaktionen wie der vom CDU-Generalsekretär Tauber äußert: "Damals hatte die FDP die Vorwürfe zum großen Teil weit von sich gewiesen. Da sind wir heute auf jeden Fall weiter", sagte Himmelreich zu tagesschau.de. Nichtsdestotrotz muss ihrer Meinung nach noch viel auf dem Gebiet passieren, damit solche Äußerungen irgendwann gar nicht mehr vorkommen. Und sie ist sich sicher, dass das auch früher oder später passieren wird - sei es, weil die Betroffenen ihr Verhalten überdenken oder weil sie aus der Gesellschaft gespiegelt bekommen, dass so ein Verhalten nicht mehr akzeptiert wird.

Mit guter Parteikultur vorangehen

Um diesen Prozess voranzutreiben hält es die SPD-Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Elke Ferner, für essenziell, das Problem Sexismus immer und immer wieder anzusprechen. "Die Sensibilisierung muss schon in der Schule anfangen, Kinder müssen erleben, dass es keine automatischen Rollenzuschreibungen gibt", erklärt sie im Interview mit tagesschau.de.

In ihrer Funktion stößt Ferner auch in der eigenen Partei immer wieder auf Sexismus - aber eher einen, der sich strukturell äußert: Wenn Frauen ein Amt anstreben, wird die Vereinbarkeitsfrage gestellt - bei Männern aber nicht.

Die Vorwürfe aus der Berliner CDU, die weit über den strukturellen Sexismus hinausgehen, sollen nach dem Wunsch der Vorsitzenden der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, Karin Maag, nicht unter den Tisch gekehrt werden. Zwar gebe es in der CDU nicht mehr und nicht weniger Sexismus als im Durchschnitt der Gesellschaft. "Aber wir wollen ja mit einer guten Parteikultur voraus gehen", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Landeschef Henkel hat jedenfalls offenbar einen ersten Schritt in die Richtung gemacht und sich zu einem Gespräch bereit erklärt.