Die CSU-Landtagsfraktion hat sich einstimmig für Finanzminister Söder als Spitzenkandidat für die Bayern-Wahl ausgesprochen. Als Ministerpräsident wird Seehofer vermutlich im ersten Quartal zurücktreten und damit vorzeitig Platz für Söder machen - Parteichef will er aber bleiben.

Horst Seehofer macht Platz für seinen parteiinternen Rivalen Markus Söder: Der bisherige Finanzminister soll neuer bayerischer Ministerpräsident werden. Bei einer Sondersitzung des CSU-Landtagsfraktion verzichtete der als möglicher Kontrahent geltende bayerische Innenminister Joachim Herrmann auf eine eigene Kandidatur. Damit ist der Weg für Söder als Nachfolger von Horst Seehofer im Amt des bayerischen Regierungschefs frei.

Die Spitzenkandidatur wurde per Akklamation abgestimmt, sagte Fraktionschef Thomas Kreuzer. Nur wenn es mehrere Kandidaten gegeben hätte, wäre eine geheime Wahl angezeigt gewesen.

"Politik ist eine Mannschaftsleistung"

Söder rief seine Partei nach Wochen des Streits zu Geschlossenheit auf. "Politik ist immer eine Mannschaftsleistung, einer alleine kann nichts richten", sagte er nach der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München. Es gehe nach dem langen Führungsstreit in der Partei nun darum "wieder mehr miteinander als übereinander" zu reden, "Gemeinsamkeit wieder herzustellen" und sich "unterzuhaken".

"Ich werde versuchen, meinen Beitrag zu bringen, mit Arbeit, mit Fleiß", sagte Söder. Der 50-Jährige lobte ausdrücklich die Personalentscheidung Seehofers und sicherte ihm "volle Unterstützung für den Parteivorsitz" zu.

Stehender Beifall in der Fraktion

Kurz zuvor hatte Seehofer seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl in Bayern 2018 erklärt. Das Amt des Ministerpräsidenten wird er vermutlich im ersten Quartal 2018 abgeben. Die Landtagsabgeordneten spendeten Seehofer für seine Ankündigung stehend Beifall. Der genaue Zeitplan hängt aber von der Regierungsbildung im Bund ab - auch, weil Seehofer möglicherweise ein Ministeramt im Bund anstrebt.

Dies wird dadurch wahrscheinlicher, dass der bayerische Innenminister Herrmann nun doch nicht in ein Bundeskabinett nach Berlin wechseln will. "Staatsminister Herrmann hat erklärt, dass sein Platz in München ist, dass er in München bleiben wird", sagte Fraktionschef Kreuzer. Herrmann wolle stattdessen wieder für den Landtag kandidieren.

Seehofer will CSU-Chef bleiben

Seehofer will aber Parteivorsitzender bleiben und sich auf dem Parteitag am 15. und 16. Dezember in Nürnberg wieder zur Wahl stellen. Dazu war er von vielen Teilen der Partei aufgefordert worden, etwa von seinem Heimatbezirk Oberbayern und vom CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber. Der CSU-Europapolitiker Markus Ferber begründete dies auch mit der "schwierigen Situation in Berlin".

Seehofer steht seit der Bundestagswahl im September in der Kritik, weil die Christsozialen das schlechteste Wahlergebnis seit Jahrzehnten einfuhren. Bei der Wahl in Bayern im kommenden Herbst will sie ihre absolute Mehrheit im Landtag verteidigen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 04. Dezember 2017 um 09:00 Uhr.