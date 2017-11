Nach den Verlusten bei der Wahl stand CSU-Chef Seehofer wochenlang unter Druck, doch die erwartete Entscheidung über mögliche personelle Veränderungen blieb aus. Die CSU setzt auf einen Zukunftsplan - und will sich Zeit lassen. Seehofer selbst sieht seine Zukunft ziemlich entspannt.

Der CSU-Machtkampf um die Führung der Partei und des Freistaats Bayern soll nun bis Anfang Dezember entschieden werden. CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer vertagte seine mit Spannung erwartete Aussage zu seiner persönlichen Zukunft quasi in letzter Minute. Er bestritt dabei, auf Zeit zu spielen. "Es ist schlicht und einfach die Suche nach einer Zukunftslösung für die CSU, deshalb brauchen wir Zeit und nicht, weil ich Zeit brauche, ich für mich", sagte Seehofer im Anschluss an eine CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten.

Seehofer hatte unmittelbar vor den Beratungen von Landtagsfraktion und Vorstand über die künftige personelle Aufstellung der CSU angekündigt, dass nach diesen Gesprächen "alles klar" sein werde. Nun sagte er, Klarheit heiße für ihn, "wir wissen um das Verfahren". Dies sieht vor, bis zum CSU-Vorstand am 4. Dezember eine Lösung zu finden.

Seehofer spricht von Geschlossenheit in der CSU

tagesthemen 22:15 Uhr, 23.11.2017, Sebastian Kraft, BR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="/multimedia/video/video-349855~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Ratschlägen gebeugt"

Allerdings räumte Seehofer indirekt ein, dass er sich im Vorstand eigentlich doch auch zu seiner Person äußern wollte. Er habe sich aber bei seinen Gesprächen am "Ratschlägen gebeugt". Seehofer sagte, er sehe seine eigene Zukunft "ziemlich entspannt". Er wolle dazu kommen, dass es eine Zukunftslösung für die Partei gebe. Dass er dazu die CSU-Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber und Theo Waigel und die Landtagspräsidentin Barbara Stamm als Berater berief, begründete Seehofer damit, Transparenz schaffen zu wollen.

Nach den Absprachen der CSU soll der Parteivorstand in seiner Sitzung 4. Dezember einen Vorschlag machen, welches Personaltableau bei den Vorstandswahlen auf dem CSU-Parteitag Mitte Dezember bestimmt werden soll. Seehofer äußerte sich nicht dazu, ob er womöglich eines seiner beiden Ämter - also Ministerpräsident oder CSU-Chef - aufgeben will.

In der CSU wird deshalb allgemein erwartet, dass es auf eine Ämtertrennung hinauslaufen könnte - auch wenn es dazu zunächst keine Entscheidung gab. Aussichtsreichster Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten ist Seehofers Dauerrivale, der bayerische Finanzminister Markus Söder. In der Fraktion hat Söder seit Längerem eine klare Mehrheit hinter sich.

Massiv unter Druck

Seehofer steht seit dem Absturz der CSU bei der Bundestagswahl auf nur noch 38,8 Prozent massiv unter Druck, mindestens eines seiner Ämter abzugeben. Die Junge Union etwa forderte den Rückzug des 68-Jährigen als Ministerpräsident spätestens zur Landtagswahl im Herbst 2018.

Der Machtkampf hatte in den vergangenen Wochen zu immer stärkeren Verwerfungen in der CSU geführt, bis hinein ins bayerische Kabinett. Andererseits hatten mehrere CSU-Spitzenpolitiker zuletzt betont, Seehofer sei angesichts der unklaren Lage in Berlin nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen in der Hauptstadt unverzichtbar.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. November 2017 um 16:00 Uhr.