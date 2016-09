Obergrenze oder nichts: CSU-Chef Seehofer macht seine Unterstützung für Kanzlerin Merkel im Bundestagswahlkampf indirekt von ihrer Zustimmung zur Obergrenze für Flüchtlinge abhängig. Er wolle keinen Kniefall der Kanzlerin, aber bis November müsse eine Klärung her.

Drohungen aus München erreichen die Kanzlerin immer wieder. Doch eine indirekte Erpressung? Laut "Spiegel" sagte CSU-Chef Horst Seehofer, er werde Merkel im Bundestagswahlkampf nur unterstützen, wenn sie sich seiner Forderung nach einer Obergrenze für den Zuzug für Flüchtlinge beugt. "Wir werden auf die Obergrenze von 200.000 nicht verzichten - da geht es schlicht und einfach um unsere Glaubwürdigkeit", so Seehofer im Interview mit dem Nachrichtenmagazin

Auf die Frage, wann er Konsequenzen aus dem Streit ziehe und die CSU aus der Bundesregierung austrete, antwortete Seehofer demnach: "Ein Austritt wäre für beide nachteilig, für CSU wie CDU." Und er ergänzte: "Mir muss niemand erklären, dass Dauerstreit, ich betone: Dauerstreit, schädlich ist." Richtig sei aber auch, dass sich die Politik ändern müsse, wenn die Union wieder Vertrauen zurückgewinnen wolle, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Kniefall der Kanzlerin? "Quatsch", sagt Seehofer

Seehofer riskiert damit den Bruch mit Merkel. Die CDU-Chefin lehnt die von der CSU geforderte Obergrenze strikt ab. Den Begriff kann sie nicht übernehmen, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Will die CSU, dass die Kanzlerin vor ihr auf die Knie falle? "Das ist Quatsch, das ist sogar bösartig." Womöglich findet man aber eine Formulierung, mit der beide leben können. Seehofer gab sich zuversichtlich. Merkel und die CDU hätten eine Vielzahl der CSU-Forderungen übernommen. "Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Regelwerk, eine Art Garantie, wie sich der Zustrom von Flüchtlingen künftig drastisch begrenzen lässt." Die unbegrenzte Zuwanderung wie im vergangenen Jahr dürfe sich nicht wiederholen.

Die große Disharmonie: Angela Merkel und Horst Seehofer

Und wenn es in den nächsten Wochen keine Einigung gibt? Dann fährt Seehofer nicht zum CDU-Parteitag im Dezember und Merkel bekommt keine Einladung für den CSU-Parteitag im November. "Wenn Angela Merkel auf einem Parteitag der CSU aufträte und ich bei der CDU, obwohl wir bei den wesentlichen Koordinaten unserer Politik meilenweit auseinander lägen, wissen Sie doch, welchen Schaden das für die Union anrichten würde." Die inhaltlichen Differenzen müssten vorher geklärt sein.

Die gegenseitigen Besuche der Parteichefs von CDU und CSU gehören seit Jahrzehnten zur Tradition der Schwesterparteien. Allerdings geriet diese Tradition vor einem Jahr beim CSU-Parteitag in München zum Eklat. Es kam zum Streit auf offener Bühne zwischen Merkel und Seehofer. Der CSU-Chef führte den Gast aus Berlin eine Viertelstunde lang vor - ein Affront, der für viel Kritik sorgte.

Seehofer sorgt sich um 2018

Mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr erhält der ungelöste Dauerkonflikt zwischen CDU und CSU um den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik eine neue Dimension. Seehofer drohte bereits, notfalls mit einem eigenen Kandidaten anzutreten. Auch im "Spiegel" ließ er diese Frage offen.

Seehofer dürfte es dabei nicht in erster Linie um das Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl gehen. Er hat längst die Landtagswahl in Bayern 2018 im Blick - und damit die absolute Mehrheit der CSU. Entsprechend sorgen die sinkenden Umfragewerte für die Union in Bayern für erhöhte Nervosität. Man spricht hier schon vom "Berlin-Malus".

Schäuble, der Mediator

Zum Schwesternstreit meldet sich auch erneut Finanzminister Wolfgang Schäuble zu Wort und übernahm zum wiederholten Mal die Rolle des Mediators. Der Konflikt zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik sei überwindbar, sagte das CDU-Schwergewicht im ZDF. Er glaube nicht, dass die Union vor der Spaltung stehe. Ausdrücklich stärkte er Merkel den Rücken, aber: Wenn es gelinge, eine Million Flüchtlinge in Europa zu verteilen, seien 200.000 "ein nicht unangemessener Anteil Deutschlands" und "eher noch ein bisschen zu hoch". Schäuble fügte hinzu: "Das System in Europa muss wieder funktionieren."

Für den 6. Oktober ist das nächste Spitzentreffen der Koalition aus CDU, CSU und SPD angesetzt.