Die einen bezweifeln die Umsetzung, die anderen sehen darin vor allem eine Inszenierung als "harter Hund": Bei der Opposition stößt Seehofers "Masterplan" für Asylverfahren auf Kritik.

Die Opposition hat die Pläne des designierten Bundesinnenministers Horst Seehofer für die Asylpolitik kritisiert. In einer Erklärung sprach Grünen-Chefin Annalena Baerbock von markigen Worten, mit denen sich Seehofer vor Amtsantritt als "harter Hund" profilieren wolle. Das Strafrecht gelte aber für alle gleichermaßen, und die europäische Freizügigkeit könne nicht per Zeitungsinterview ausgesetzt werden. "Wer die Sicherheit im Lande tatsächlich verbessern möchte, der muss die Polizei besser ausstatten, die Sicherheitsbehörden endlich enger verzahnen und Gerichte angemessen ausstatten."

Grünen-Chefin Baerbock kritisiert Seehofers Vorstoß: "Markige Worte" zur Profilierung.

Die Vorsitzenden von AfD und FDP, Jörg Meuthen und Christian Lindner, bezweifelten in der "Augsburger Allgemeinen" die Umsetzung. Meuthen sprach von "leeren Worthülsen" Seehofers. Bei niemandem sei "die Diskrepanz zwischen Wort und Tat größer als bei Seehofer und der CSU". FDP-Chef Christian Lindner sagte: "Neulich noch sprach Herr Seehofer von der Herrschaft des Unrechts unter Angela Merkel. Jetzt sind wir gespannt, was er aus seinen Worten in ihrem Kabinett macht."

Seehofers Plan für Asylverfahren

Der CSU-Chef hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen einen "Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen" angekündigt. Dafür werde er sich gleich nach der Amtsübernahme als Innenminister mit allen Mitarbeitern und den nachgeordneten Behörden zusammensetzen. "Die Zahl der Rückführungen muss deutlich erhöht werden. Besonders bei Straftätern und Gefährdern unter den Asylbewerbern müssen wir härter durchgreifen", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag".

Kramp-Karrenbauer: Vorstoß ist gutes Zeichen

Die neue CDU-Generalsekretärin verteidigte Seehofers Vorstoß als "gutes Zeichen".

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßte die Ankündigung. Es stimme, "dass wir im Vollzug noch nicht so gut waren in den letzten Jahren, wie wir das wollten - das ist eine Gesamtverantwortung von Bund und Ländern", sagte Kramp-Karrenbauer im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Es sei ein gutes Zeichen, dass sich der neue Bundesinnenminister diesem Thema annehmen wolle. In der ARD-Sendung "Anne Will" war Kramp-Karrenbauer noch deutlicher: "Defizite im Vollzug, die gab es." Das wisse sie aus ihrer eigenen Praxis als frühere Innenministerin im Saarland.

Klingbeil: Seehofer muss Koalitionsvertrag umsetzen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil äußerte sich hingegen zurückhaltend: "Was Herr Seehofer geäußert hat sind ja erstmal Überschriften", sagte er. "Wir haben im Koalitionsvertrag gesagt: Wir wollen bei den Abschiebungen besser werden, wir wollen da auch effizienter werden." Es gehe nun darum, dass Seehofer das als Innenminister umsetze.

Am Nachmittag wollen Union und SPD ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen, am Mittwoch ist die Wahl CDU-Chefin Angela Merkel zur Bundeskanzlerin vorgesehen - dann soll die Regierungsarbeit schnellstmöglich beginnen.

Über dieses Thema berichteten Inforadio am 12. März 2018 um 07:21 Uhr und Deutschlandfunk um 07.00 Uhr.