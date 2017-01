Martin Schulz will Kanzler werden. Aber wie? Vor jubelnden Anhängern hielt der neue SPD-Hoffnungsträger eine Mutmacher-Rede. Seine Themen sind ur-sozialdemokratisch: soziale Gerechtigkeit und klare Kante gegen Rechts.

Von Achim Wendler, ARD-Hauptstadtstudio

Das Willy-Brandt-Haus voll wie lange nicht, jeden Tag mehr als hundert neue Mitglieder - die SPD erkennt sich selbst kaum wieder. Und sie berauscht sich an ihrem neuen Spitzenmann Martin Schulz. Der designierte Kanzlerkandidat und Parteichef hat bei einer kämpferischen Rede erste inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Steuergerechtigkeit und Steuerflucht würden ein zentrales Thema. Es sei nicht gerecht, dass ein Bäcker seine Steuern zahlen müsse, aber "ein globaler Kaffeekonzern sein Geld in Steueroasen parkt". Eine Anspielung auf das US-Unternehmen Starbucks, das in Europa kaum Steuern zahlte.

Von den EU-Staaten forderte er mehr Solidarität bei der Aufnahme von Flüchtlingen. "Dass der ungarische Ministerpräsident Orban, der jegliche Solidarität mit Deutschland in der Flüchtlingspolitik ablehnt, von der CSU hofiert und beklatscht wird, ist ein offener Affront gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland!" Schulz versprach zudem, entschlossen gegen den Terrorismus vorzugehen. "Diese Mörder müssen wir mit harter Hand bekämpfen", rief er unter dem Jubel der Zuschauer.

Martin Schulz, designierter SPD-Kanzlerkandidat, zum Wahlkampf

tagesschau24 15:00 Uhr, 29.01.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-254851~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Gabriel - "ein toller Typ"

Immer wieder betonte Schulz, wie wichtig ihm der gesellschaftliche Zusammenhalt sei. Nur durch Zusammenhalt werde Deutschland stark bleiben. Immer wieder massierte Schulz die Seele seiner SPD. Den scheidenden Parteichef Sigmar Gabriel bezeichnete er als "tollen Typen". Er sei froh, dass Gabriel sein Freund sei. Anschließend lobte Schulz jeden SPD-Bundesminister einzeln. Sie und die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten regierten "besonnen und verlässlich". Bei der Union gebe es dagegen ermüdende Streitereien, die CSU sei ein "Intrigantenstadl".

Über die AfD sagte Schulz, sie sei "keine Alternative für Deutschland, sondern eine Schande für Deutschland". Für den Wahlkampf verlangte Schulz ein Fairnessabkommen aller Parteien. Es müsse eine Absage an Social Bots enthalten, also Roboter-Meldungen in den sozialen Netzwerken. Sie erstellen Beiträge auf Twitter oder Facebook und können auch auf Beiträge antworten oder diese teilen. Dadurch werden Meinungsbilder vervielfacht und Trends verzerrt.

Der neue und der alte auf dem SPD-Chefposten: Schulz und Gabriel

Schulz setzt auf Sieg

Über sich selbst sagte der Kanzlerkandidat, er sei "ein Sohn einfacher Leute". Darauf legen auch seine Genossen Wert. Gabriel hatte gerufen, "sozialdemokratischer als deine Biografie geht es nicht". Die Generalsekretärin der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, sagte: "Er ist stinknormal, redet frei Schnauze!"

Enttäuscht zeigte sich Schulz über Zweifel an seiner Eignung als Kanzler. Kein Abitur, kein Studium, gebürtig in der Provinz - "all diese Dinge sehe ich nicht als Makel", sagte Schulz und erntete Jubel und Beifall. Und was ist mit dem Mangel an Regierungserfahrung? Schulz war zwar lange Abgeordneter und Präsident des EU-Parlaments, aber nie Minister. Für Schulz kein Makel. Er erinnerte an seine Zeit als Bürgermeister in Würselen: "Jedes Problem landet am Ende in den Rathäusern und Gemeindevertretungen."

Als Ziel des Wahlkampfs steht für den 61-Jährigen der Sieg. Die Sozialdemokratie trete an mit dem Anspruch, stärkste Kraft zu werden, er selbst wolle Kanzler werden. Auf dem Weg dahin hatte Schulz zuvor eine wichtige Hürde genommen: Der SPD-Vorstand nominierte ihn einstimmig für seine neuen Aufgaben. Ein Parteitag im März soll die Neuaufstellung absegnen.