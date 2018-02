SPD-Mitgliederentscheid Hilft Schröders GroKo-Werbung?

Die designierte SPD-Vorsitzende Nahles will ihrer Partei wieder zu alter Größe verhelfen - innerhalb einer Großen Koalition. Nun appelliert auch der ehemalige Bundeskanzler Schröder an die Parteimitglieder.

Die Unterlagen haben die SPD-Mitglieder inzwischen per Post erhalten - nun haben sie ein paar Tage Zeit, um sich zu entscheiden: Soll ihre Partei in eine neue Große Koalition mit der Union eintreten oder nicht?

Die GroKo-Gegner - nicht zuletzt die eigene Jugendorganisation - haben heftig die Trommel gerührt für ein "Nein". Nun bekommt die SPD-Spitze, die den Koalitionsvertrag mit der Union verhandelt hat und dafür wirbt, prominente Unterstützung: Der ehemalige Bundeskanzler und frühere SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder wirbt eindringlich für die Zustimmung seiner Partei zu einer Neuauflage der Großen Koalition.

"Stabilität hängt von starker Sozialdemokratie ab"

Im Manuskript einer der "Süddeutschen Zeitung" vorliegenden Rede bei der Wirtschaftsveranstaltung "Best Brands 2018" in München äußert Schröder die Hoffnung, dass sich die "kollektive Vernunft engagierter Mitglieder durchsetzt. Zumal die Verhandler der SPD ein Ergebnis erreichen konnten, das sich wahrlich sehen lassen kann", so der Altkanzler.

Schröder will demnach die Verantwortung der SPD betonen: Es komme jetzt darauf an, dass SPD und Union Verantwortung übernähmen. Die Existenz und Stärke dieser "Parteien der Mitte" seien die Grundlage der politischen Stabilität in Deutschland. Das müsse so bleiben beziehungsweise wieder so werden.

Hilft Schröders Einsatz?

Doch ob das Eintreten des Altkanzlers wirkt und die Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer Großen Koalition damit steigt, ist ungewiss: Zwar war er der letzte SPD-Kanzler, mit ihm als Spitzenkandidat erreichte die SPD noch Ergebnisse einer Volkspartei von mehr als 30 Prozent der Stimmen.

Aber die Partei hat auch mit dem Erbe Schröders zu kämpfen. Nicht zuletzt die unter seiner Regierungskoalition beschlossenen Hartz-IV-Reformen wirken bis heute nach: Viele kritisieren den damit verbundenen Sozialabbau und sehen darin den Ursprung der sozialdemokratischen Misere.

Andrea Nahles wirbt bei den Parteimitgliedern für ein "Ja" zur GroKo - Erfolg noch ungewiss.

Nahles kritisiert Juso-Kampagne

Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles muss mit diesen Folgen zurecht kommen - wenn es nach ihr geht, soll die SPD dafür unbedingt in eine Große Koalition eintreten. Es sei ihr Ehrgeiz, die Mitglieder davon "zu überzeugen, dass die Regierung eine Chance ist für die SPD", sagte sie dem Magazin "Stern".

Die aktuelle Fraktionschefin kritisierte daher im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auch die eigene Nachwuchsorganisation: "Die Jusos argumentieren mit der Vergangenheit", sagte Nahles. "Ich will nach vorne schauen." Bei einem Nein zur Großen Koalition "geben wir das Heft des Handelns aus der Hand".

Konkurrentin Lange gegen GroKo

Das sieht ihre Konkurrentin um das Amt als SPD-Vorsitzende anders. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange sagte der "Zeit": "Ich glaube, der Geist des Koalitionsvertrages ist weder gut für das Land noch für die SPD." Dabei kritisierte die SPD-Politikerin insbesondere eine - aus ihrer Sicht - zu große Unverbindlichkeit: "In dieser Vereinbarung stehen zu oft die Wörter 'wollen' und 'beabsichtigen' statt 'werden'." Sie habe "die Sorge, dass viele wichtige Entscheidungen wieder einmal in Koalitionsausschüsse verlagert werden - und die Wähler noch mehr das Gefühl bekommen: Der Bundestag ist nur dazu da, um Entscheidungen abzunicken."

Nahles trotz Umfragetief zuversichtlich

Die Favoritin um den SPD-Vorsitz, Nahles, räumte ein, dass viele SPD-Politiker im Moment wirkten wie "eine Ansammlung von extrem routinierten und professionellen Regierungspolitikmachern". Die Menschen müssten sich künftig wieder im positiven Sinn an der SPD reiben und sich "emotional bei uns zu Hause fühlen" können.

Von den aktuellen Umfragen, die die SPD nur noch bei 16 Prozent der Stimmen sehen, will sich Nahles aber nicht unterkriegen lassen. Diese seien kein Wunder - "bei unserer Performance", wie sie dem "stern" sagte. "Aus dem Tal kommen wir aber raus", gibt sich Nahles zuversichtlich. Sie halte das Ziel, wieder auf 30 Prozent zu kommen, für "gar nicht so verwegen".

In einem Punkt ging sie auch erneut auf die Kritiker in den eigenen Reihen zu: Die Idee, Martin Schulz könne als Außenminister in ein neues Kabinett einziehen, sei "in der Tat ein Einschätzungsfehler gewesen, den wir zusammen gemacht haben", sagte sie selbstkritisch. Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel stimmte in der "Tageszeitung" in diesen Tenor ein: "Es war eine kollektive Fehleinschätzung."

Falsche Themen hält Stephan Weil für einen der Gründe für die SPD-Misere.

Weil sieht Versäumnisse bei Themenwahl

Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil sieht die Schwäche seiner Partei auch in einer falschen Themensetzung begründet. "Systemdiskussionen interessieren kaum jemanden. Bei meinen Bürgerversammlungen hat mich kein einziger Mensch auf die Bürgerversicherung angesprochen. Auch die Debatten über Freihandelsabkommen oder Vorratsdatenspeicherung interessieren dort kaum jemanden", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Die Partei habe aber über Jahre darauf verzichtet, streitige Sachfragen zu klären, etwa zur Aufnahme von Flüchtlingen oder in der Energiepolitik. Im Wahlkampf habe die SPD auch deshalb profillos gewirkt, da zuvor unter dem Vorsitz von Sigmar Gabriel keine Klärungen erfolgt seien.

Nun entscheiden die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder über das Zustandekommen der Großen Koalition. Ihr Votum können Sie bis Ende der kommenden Woche abgeben.

Über dieses Thema berichtete am 21. Februar 2018 die tagesschau im ARD-Morgenmagazin um 06:30 Uhr.