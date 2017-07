Olaf Scholz hat in einer Regierungserklärung die Hamburger um Entschuldigung für die Ausschreitungen beim G20-Gipfel gebeten. Trotzdem verteidigte er die Entscheidung, das Treffen in die Stadt zu holen - und kündigte ein entschlossenes Vorgehen gegen Extremismus an.

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hat sich bei den Bürgern seiner Stadt entschuldigt. In seiner Regierungserklärung gestand Scholz ein, es sei trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, während des G20-Gipfels die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten." Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung." Er fühle sich als Bürgermeister für die Sicherheit der Hamburger verantwortlich. Im Nachhinein sei klar, dass die Sicherheitsbemühungen nicht gereicht hätten, um einer neuen Dimension der Gewalt Herr zu werden und Straftaten zu vereiteln.

Scholz dankte der Polizei für ihren Einsatz am Wochenende. Die Beamten hätten "buchstäblich Leib und Leben riskiert", um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Die Polizei habe "hochprofessionell und heldenhaft" für die Stadt eingesetzt und "herausragende Arbeit" geleistet.

Scholz lobt G20-Treffen

Der Bürgermeister kritisierte die Ausschreitungen heftig. Die Gewalttäter hätten "schwere Verletzungen und sogar Tote nicht nur in Kauf genommen, sondern offenbar gewollt", so Scholz. Er sei "froh, dass kein Mensch ums Leben gekommen ist." Trotzdem: "Das Erlebte sitzt uns allen noch in den Knochen."

Trotzdem verteidigte Scholz die Entscheidung, den Gipfel in Hamburg veranstaltet zu haben. Es wäre eine Kapitulation, wenn solche Veranstaltungen nur noch in Autokratien stattfinden könnten, so der Bürgermeister. Er lobte zudem die Ergebnisse des Treffens - und drückte sein Bedauern darüber aus, dass die Krawallbilder diese aus den Schlagzeilen verdrängt hätten.

Senat sieht Alleinverantwortung bei Gewalttätern

Scholz wies zudem Wortmeldungen zurück, dass Gipfel-Veranstalter und Polizei eine Mitverantwortung für die Eskalation am Wochenende trügen. Verantwortlich für die Gewalttaten seien einzig und allein jene Straftäter, die mit einer unglaublichen Rücksichtslosigkeit und massiver krimineller Energie diese schweren Straftaten begangen hätten.

Vorwürfe an Linkspartei

Aber zur Wahrheit gehöre auch: "Eine Mitverantwortung trifft auch jene, die - aus welchen Gründen auch immer - solche Taten verharmlosen, Verständnis für zerstörerisches Tun aufbringen und es sogar als politisches Handeln rechtfertigen." Wer zu Demonstrationen aufrufe und dabei eindeutig auf eine Beteiligung des Schwarzen Blocks ziele, trage Mitverantwortung für das Handeln eben jener Kriminellen, sagte Scholz.

Er übte scharfe Kritik an linken Abgeordneten. "Ich jedenfalls finde es unerträglich, dass sich sogar Mitglieder der Bürgerschaft bei Demonstrationen mit denen unterhaken, die am Abend vorher ganze Straßenzüge verwüstet haben." Er forderte alle Parteien auf, eine "kerzengerade Abgrenzungslinie" zum Extremismus zu ziehen.

CDU fordert erneut Rücktritt

Scholz erneuerte zudem seine Ankündigung, den Opfern der Gewalt schnell und verlässlich Hilfe zukommen lassen zu wollen. Das Wort Rücktritt nahm er nicht in den Mund, in einem Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit" hatte er jedoch personelle Konsequenzen im Senat bereits ausgeschlossen.

Der Opposition reichte dies jedoch nicht aus. In seiner Replik auf Scholz wiederholte der Hamburger CDU-Fraktionschef André Trepoll Aufforderung, der Bürgermeister solle zurücktreten. Scholz war allerdings von hochrangigen Politikern aus der Bundes-CDU in den vergangenen Tagen in Schutz genommen worden.

Aktuelle Stunde der Hamburger Bürgerschaft zu G20-Krawallen

tagesschau 15:00 Uhr, 12.07.2017, Melanie Buth, NDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-307809~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.