Der mögliche neue Finanzminister Scholz verspricht, dass die SPD an der "schwarzen Null" festhalten will - ein Signal an die Union. Deren Fraktionschef Kauder verteidigte die Ressortverteilung.

Der als künftiger Finanzminister gehandelte SPD-Vizevorsitzende Olaf Scholz beteuert, dass seine Partei in einer großen Koalition am ausgeglichenen Haushalt festhalten wird. "Die Sozialdemokraten stehen für solide Finanzen", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister dem "Spiegel".

Der neuen Bundesregierung stünden in den kommenden vier Jahren insgesamt 1,4 Billionen Euro zur Verfügung. "Ansonsten sind wir auf zusätzliches Wachstum und daraus entspringende Steuermehreinnahmen angewiesen", erklärte Scholz. "Bei allen zusätzlichen Wünschen müssen wir genau schauen, was wir uns leisten können und was nicht."

Kritik aus der Union

Die SPD hatte in den Koalitionsverhandlungen mit der Union das bislang von der CDU geführte Finanzministerium erstritten. Besonders in der CDU rief dies massive Kritik am Verhandlungsergebnis hervor. So sagte beispielsweise Hamburgs CDU-Chef Roland Heintze der Deutschen Presse-Agentur: "Beim Zuschnitt der Ministerien hätte ich mir gewünscht, dass das Finanzministerium bei uns bleibt." In der Partei gibt es die Sorge, dass ein SPD-Finanzminister von der Politik der "schwarzen Null" abweicht. Außerdem wird eine Abkehr vom Stabilitätskurs in Europa und eine Vergemeinschaftung von Schulden befürchtet.

Kauder verteidigt Ressortverteilung

Unionsfraktionschef Volker Kauder zeigte Verständnis für die Unzufriedenheit in der CDU. Die SPD habe in den Verhandlungen aber nicht nachgegeben, sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Wenn die Koalitionsverhandlungen und die Regierungsbildung am Ende an der Frage von Posten gescheitert wären, hätten uns die Bürger eher für verrückt erklärt."

Auch CDU-Bundesvize Volker Bouffier argumentierte ähnlich: "Es war keineswegs so, dass die CDU leichtfertig hier etwas aufgegeben hätte", heißt es in einem Schreiben des hessischen Ministerpräsidenten an die Mitglieder seiner Partei. Die Union habe insbesondere auch die Frage abgewogen, was bei einem Scheitern der Verhandlungen passiert wäre, schreibt Bouffier. "Das hätte mit großer Sicherheit zu einer massiven Stärkung der politisch extremen Ränder geführt und zu einer völligen Ungewissheit über die nächsten Monate."

Kauder zufolge hätte ein Scheitern auch dem Ansehen der Union massiv geschadet, weil diese in den Augen der Menschen der Garant von Stabilität und Verlässlichkeit sei. Zu dieser Verantwortung für das Land hätten die Unions-Unterhändler gestanden - auch wenn der Preis in dieser einen Frage ohne Zweifel sehr hoch gewesen sei.

Der Koalitionsvertrag sei ein Dokument der finanzpolitischen Stabilität, der die gesamte Regierung und damit auch den Finanzminister binde, betonte Kauder. "In dem Text steht klipp und klar: Keine neuen Schulden im Bundeshaushalt! Keine Schuldenunion in Europa!" Alleingänge eines SPD-Finanzministers könne es da nicht geben.

Scholz will Kurswechsel in der Europapolitik

Allerdings kündigte der Sozialdemokrat Scholz Änderungen in der europäischen Haushalts- und Währungspolitik an: "Wir wollen anderen europäischen Staaten nicht vorschreiben, wie sie sich zu entwickeln haben", sagte Scholz dem Nachrichtenmagazin. "Da sind in der Vergangenheit sicherlich Fehler gemacht worden."

Zu den Zielen der neuen SPD-Führung erklärte Scholz, es gelte, die Partei wieder auf Augenhöhe mit der CDU zu führen. "Wir müssen die SPD jetzt gemeinsam aufrichten, um wieder Wahlergebnisse oberhalb der 30 Prozent zu erreichen", erklärte er. Dabei setze er auf die designierte Parteichefin Andrea Nahles, die als "kämpferische und dynamische Frau" die Richtige sei, um die Erneuerung voranzutreiben.

Klingbeil bremst bei Personalentscheidungen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kündigte angesichts der seit Tagen tobenden Personaldiskussionen in seiner Partei an, die Sozialdemokraten würden ihre personellen Fragen "jetzt nicht kurzfristig entscheiden". Am Rande einer SPD-Regionalkonferenz im niedersächsischen Soltau sagte er: "Wir konzentrieren uns jetzt auf die Inhalte und wollen werben für das, was im Koalitionsvertrag steht." Am Dienstag kämen die Führungsgremien der Partei zusammen. "Wir werden dann reden über die Frage, wie es weitergeht. Dabei werden sicher auch Entscheidungen über die Strecke beim Personal entschieden", sagte er.

SPD-Vize Ralf Stegner hatte nach dem Verzicht von Parteichef Martin Schulz auf den SPD-Vorsitz und das Amt des Außenministers auf ein Ende der Personaldebatten gedrängt. "Öffentliche Personaldiskussionen zu führen ist nie richtig, und zu solchen Zeitpunkten schon gar nicht", sagte Stegner in den tagesthemen auf die Frage, ob es ein Fehler von Schulz gewesen sei, eine neue Parteichefin zu präsentieren und sich als Außenminister ins Spiel zu bringen. Die SPD sei klug beraten, sich mit der politischen Konkurrenz und deren Inhalten auseinanderzusetzen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 10. Februar 2018 um 12:00 Uhr.

