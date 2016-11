Finanzminister Schäuble will den Kampf gegen Steuerhinterzieher und Briefkastenfirmen mit einem neuen Gesetz verschärfen. Einem Zeitungsbericht zufolge sollen Steuerpflichtige künftig jede Geschäftsbeziehung zu Briefkastenfirmen angeben. Bei Verstößen sind deutlich höhere Strafen geplant.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verschärft den Kampf gegen Briefkastenfirmen und Steueroasen. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf den Entwurf des "Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerumgehung".

Geplant sind demnach deutlich strengere Meldepflichten für Steuerzahler und Banken sowie höhere Strafen bei Verstößen.

Laut Gesetzesentwurf müssen deutsche Steuerzahler künftig jede Geschäftsbeziehung zu einer Briefkastenfirma im Ausland offenlegen - unabhängig davon, ob sie an dem Unternehmen beteiligt sind oder nicht.

"Steuerliches Bankgeheimnis" teilweise aufgehoben

Damit wolle das Finanzministerium verhindern, dass verschleiert wird, wer in einer Briefkastenfirma sein Vermögen verwahrt. Banken, die für einen Kunden Geschäfte zu Briefkastenfirmen vermittelen, sollen dies unter bestimmten Voraussetzungen mitteilen müssen. Dafür solle das "steuerliche Bankgeheimnis" teilweise aufgehoben werden, so das "Handelsblatt".

Im Falle einer Verletzung dieser Mitwirkungspflicht müssten die Finanzinstitute für Steuerausfälle haften, heißt es der Zeitung zufolge in dem 37-seitigen Entwurf. "Steuerbetrug über Briefkastenfirmen ist Raubbau an der Allgemeinheit und inakzeptabel", sagte Finanzstaatssekretär Michael Meister dem "Handelsblatt". Der Schlüssel zur Lösung des Problems sei mehr Transparenz. "Die verschachtelten Rechtskonstruktionen müssen bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet werden."

Das Gesetz soll der Zeitung zufolge im Dezember vom Kabinett verabschiedet werden.

Zuletzt hatte Panama wegen seiner vielen Briefkastenfirmen Negativschlagzeilen geschrieben. Anfang April hatten NDR, WDR und "SZ" gemeinsam mit internationalen Medienpartnern über gut 200.000 von der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca gegründete Briefkastenfirmen berichtet, in denen Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen geparkt haben sollen. Die Veröffentlichung der "PanamaPapers" führte zu Ermittlungen auf der ganzen Welt und einer internationalen Debatte über Steueroasen und Geldwäsche.

