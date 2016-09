Seine Aussagen über einen möglichen IS-Anschlag in Düsseldorf hatten für Aufsehen gesorgt. Nun wurde der mutmaßliche IS-Terrorist Saleh A. auf Antrag der Bundesanwaltschaft von Frankreich nach Deutschland überstellt. Doch an seiner Glaubwürdigkeit gibt es Zweifel.

Saleh A., ein mutmaßlicher syrischer IS-Terrorist ist von Frankreich nach Deutschland überstellt worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der 29-Jährige hatte sich sich im Februar in Paris den Behörden offenbart und angebliche Terrorkomplizen verraten.

Demnach sollten sich zwei Attentäter im Auftrag der Terrormiliz "Islamischer Staat" in der Düsseldorfer Altstadt in die Luft sprengen, weitere dann mit Schusswaffen und Sprengsätzen so viele Menschen wie möglich töten. Zu konkreten Ausführungsplanungen sei es allerdings nicht gekommen.

Anschläge wie in Paris auch in Düsseldorf?

Saleh A. hatte sich bereits im Februar den französischen Behörden gestellt und saß seitdem in Frankreich in Untersuchungshaft. Seit diesem Zeitpunkt ermitteln auch die deutschen Behörden.

Die Bundesanwaltschaft ließ aufgrund der Aussagen von A. Anfang Juni drei mutmaßliche Anhänger der Terrorzelle festnehmen. Die Zugriffe erfolgten in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Brandenburg. Hamza C. soll demnach bereits im April 2014 in Syrien für den Anschlag ausgewählt worden sein und danach Mahood D. überzeugt haben, sich anzuschließen. Abdu Arahman A. K. sei dann in Deutschland dazu gestoßen. Er soll für den Bau von Sprengstoffwesten zuständig gewesen sein, die bei einem offenbar geplanten Anschlag in Düsseldorf zum Einsatz kommen sollten.

Aussagen von Saleh A. nicht überzeugend

Seit dem 26. März 2015 war Saleh A. in einer Unterkunft in Kaarst nahe Düsseldorf gemeldet. Warum er seine Aussage ausgerechnet in Paris gemacht hat, darüber rätseln die Ermittler. Denn bisher gebe es keine Verbindung zum belgisch-französischen Netzwerk.

Zudem verwickelte er sich bei seinen Aussagen für den Grund der Paris-Reise und zum Ablauf in Widersprüche. Als Motiv für die Zusammenarbeit gab er unter anderem an, er habe nicht gewollt, dass seine Tochter einen Terroristen zum Vater habe.