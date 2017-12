Frakturschrift und Lorbeerkranz - an dem Logo des sächsischen SEK in einem brandneuen Panzerfahrzeug gibt es massive Kritik. Erinnert es an NS-Ästhetik? LKA und Landesregierung weisen das zwar zurück - die Polizei will das Design aber überdenken.

In Sachsen sorgt ein Schriftzug auf den Sitzen eines neuen Panzerfahrzeugs zur Terrorabwehr für Aufsehen. Das sächsische Innenministerium wies die Vorwürfe zurück, dass mit dem Logo Nähe zum Nationalsozialismus gezeigt werden solle. Allerdings wolle das Ministerium die Verwendung nun kritisch prüfen.

Der umstrittene Schriftzug "Spezialeinsatzkommando Sachsen" ist in Frakturschrift gehalten und wird durch einen Lorbeerkranz komplettiert. Er ziert die Sitze des Panzerfahrzeugs "Survivor R". Der Rüstungskonzern Rheinmetall hatte das Fahrzeug am Freitag übergeben, ein zweites soll folgen. Die Sonderfahrzeuge sollen bei möglichen Anti-Terror-Einsätzen durch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes (LKA) eingesetzt werden.

Auch aus dem LKA kam vehementer Widerspruch zur Kritik an der Gestaltung der Panzersitze. "Von der Verwendung einer gebrochenen Schrift auf eine politische Affinität zu schließen, geht nicht", sagte eine Sprecherin der Behörde. Das Logo werde bereits seit 1991 verwendet, intern beim SEK. Daher sei es "identitätsstiftend".

Grüne stellen kleine Anfrage

Der Grünen-Politiker und langjährige Bundestagsabgeordnete Volker Beck forderte das sächsische Innenministerium dazu auf, die Bestelldokumente für das Fahrzeug öffentlich zu machen.

Die Grünen im sächsischen Landtag stellen eine kleine Anfrage an die Landesregierung, um zu erfahren, wer die Bestickung veranlasste.

Der stellvertretende Landesvorsitzende der sächsischen Linken, Silvio Lang, erklärte, dass die seiner Meinung nach an die NS-Zeit erinnernde Symbolik "offenkundig durch niemanden bei Polizei und Innenministerium als Problem gesehen wird, ist erschreckend".

"Nichts Schlechtes passiert"

"Hier ist nichts Schlechtes passiert", sagte LKA-Sprecher Tom Bernhardt hingegen der "Leipziger Volkszeitung": "Das ist eine Eigenkreation und nichts aus der Vergangenheit." Die Krone über dem sächsischen Wappen stehe für den internen Funkruf-Namen des SEK, und die beiden Löwen innerhalb des Lorbeerkranzes gehörten zur Stadt Leipzig, wo das Kommando beheimatet ist. Das Logo sei nach der Wende "quasi als Aufbauhilfe von den Kollegen aus Baden-Württemberg mitgebracht" worden, fügte der Sprecher hinzu. In ähnlicher Form verwendeten es auch von Einheiten in anderen Bundesländern.

Das sächsische Innenministerium hatte bereits am Sonntag Vorwürfe zurückgewiesen. Das Fahrzeug sei mit "dieser Bestickung der Sitze vom Hersteller so ausgeliefert" worden, twitterte das Ministerium: "Auch wenn die vom Hersteller gewählte Schriftart nicht dem Markenhandbuch entspricht: Darin ein Indiz für rechte Attitüde zu sehen, weisen wir entschieden zurück."

Doch aus dem LKA hieß es hingegen, die Sitze seien genauso bestellt worden - nach einem Entwurf, den der Hersteller Rheinmetall dem Innenministerium vor der Fertigung zugeschickt hatte.

