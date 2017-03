Spannung bei der Saarland-Wahl? Bis vor kurzem undenkbar. Doch die Schulz-Euphorie der SPD hat auch das Saarland ergriffen. Bei der Wahl am Sonntag dürften sich CDU und SPD ein knappes Rennen liefern - womöglich mit Folgen für den Bund.

Von Sandra Stalinski, tagesschau.de

Wo eine Große Koalition erfolgreich zusammenarbeitet, hat es der Juniorpartner bei Wahlen in der Regel schwer: Die Erfolge werden dem großen Koalitionspartner zugeschrieben, der kleine wird meist abgestraft. Die SPD im Bund muss das seit Jahren bitter erfahren und hatte lange kein Gegenmittel gefunden. Im Saarland hat sich diese Regel nun umgekehrt: Das Gegenmittel heißt - wie auch im Bund - Martin Schulz.

Bis Anfang des Jahres schien eigentlich alles klar: Dass die CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Koalition mit der SPD fortführen würde, daran bestand kein Zweifel. Doch seit Martin Schulz von der SPD zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde, ist nichts mehr wie gewohnt.

Abstand zur CDU geschmolzen

Die Umfragewerte der Saar-SPD sind schlagartig in die Höhe geschossen. Ganze acht Prozentpunkte konnte die Partei bei Infratest dimap zulegen, von 26 auf 34 Prozent. Der Abstand zur CDU (35) ist damit auf nur einen Prozentpunkt geschmolzen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass die SPD am Sonntag stärkste Kraft werden könnte.

Dabei kann sich Kramp-Karrenbauers Bilanz sehen lassen. Sie steht für die Sanierung des Landeshaushalts und handelte beim Länderfinanzausgleich eine Sonderzahlung aus. Und auch an Beliebtheit mangelt es der Ministerpräsidentin nicht: Bei einer Direktwahl würden sich laut einer Umfrage von Infratest dimap 51 Prozent der Wähler für sie entscheiden. Für Anke Rehlinger, die Spitzenkandidatin der SPD, würden nur 32 Prozent stimmen.

Dennoch schaffte es Kramp-Karrenbauer im Wahlkampf zuletzt nicht, mit ihren Themen zu punkten, wirkte eher wie eine Getriebene. Beispielsweise als sie sich gegen Wahlkampfauftritte türkischer Minister im Saarland aussprach, obwohl solche gar nicht geplant waren.

Sonntagsfrage mit Vergleich zum Wahlergebnis 2012

Schulz-Effekt - bislang nur in Umfragen

Da hilft auch die Erkenntnis nicht, dass der überraschende Aufwind der SPD mit der Landespolitik eher wenig zu tun hat. Es ist der sogenannte Schulz-Effekt, der nun im Saarland erstmals Spuren an der Wahlurne hinterlassen könnte. Mit womöglich weitreichenden Folgen: "Wenn die SPD die künftige Regierung führt, könnte davon tatsächlich ein Rückenwind für die weiteren Landtagswahlen in diesem Jahr und für die Bundestagswahl ausgehen", sagt der Politikwissenschaftler Uwe Jun zu tagesschau.de. Ein solcher Wahlsieg bilde schließlich nicht nur politische Stimmungen ab, sondern beeinflusse sie auch.

Eine allzu große Signalwirkung für die Bundespolitik will Jun der Wahl aber doch nicht attestieren. Denn das Saarland hat als kleinstes Flächenland gerade mal 800.000 Wahlberechtigte. "Das Saarland hat in einem solchen Wahljahr bundespolitisch eine deutlich geringere Bedeutung als beispielsweise NRW. Dennoch kann man es als ersten Stimmungstest für den Bund sehen."

Bei einer Demo gegen Rechts protestierten sie Seit' an Seit': SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger und Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer von der CDU.

Bange Blicke aus Berlin

Und so werden auch Angela Merkel und ihre Union gebannt auf den Wahlausgang an der Saar blicken. "Sollte die CDU-Ministerpräsidentin tatsächlich abgewählt werden, wird es im Bund noch schwerer, eine Politik nach Maßstäben der Union zu machen", sagt der Politologe Gero Neugebauer im Gespräch mit tagesschau.de. Denn die ehemals komfortable Mehrheit im Bundesrat für die Union beziehungsweise die Große Koalition würde noch weiter schrumpfen als ohnehin schon. Gerade mal 13 von insgesamt 69 Stimmen hätte die Große Koalition in der Länderkammer dann noch.

Es wäre auch ein weiterer Hinweis, dass die Union sich rasch etwas überlegen muss, um gegen die Schulz-Euphorie anzukommen. "Die bisherige Strategie, Schulz Vorwürfe zu machen, dass er falsche Zahlen nennt oder seine Mitarbeiter begünstigt, wird da nicht ausreichen", sagt Neugebauer.

"Weg bis zur Bundestagswahl noch weit"

Wie weit der Schwung trägt, den der mit 100 Prozent Zustimmung zum Parteichef gewählte Schulz für seine Partei ausgelöst hat, ist nach Ansicht von Neugebauer jedoch offen. "Der Weg bis zur Bundestagswahl ist noch weit. Noch kennen wir die Programme von Union und SPD nicht und wissen nicht, wie beide Parteien sich für die letzten heißen Wahlkampfwochen munitionieren werden."

Sollte es an der Saar tatsächlich zu einer rot-roten oder rot-rot-grünen Koalition kommen, würde das kleine Land einmal mehr Koalitionsgeschichte schreiben. 2009 wurde hier die erste Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen auf Landesebene gebildet, die allerdings 2012 vorzeitig beendet wurde. 2017 wäre es nun das erste Regierungsbündnis mit Beteiligung der Linkspartei in einem westdeutschen Bundesland. Möglich ist das im Saarland in erster Linie wegen Linken-Spitzenkandidat Oskar Lafontaine. Der frühere Landesvater und Ex-SPD-Vorsitzende ist im Saarland nach wie vor sehr beliebt.

Kramp-Karrenbauer will wieder Große Koalition

Während Kramp-Karrenbauer sich frühzeitig für ein Weiterführen der Großen Koalition aussprach, hält Rehlinger sich bislang alle Optionen offen. "Die Große Koalition hat wichtige Erfolge für dieses Land erreicht", sagte sie in der ARD. Doch nach der Wahl werde die SPD rechnen, verhandeln und dann anhand der Inhalte entscheiden, "mit wem wir in den nächsten fünf Jahren regieren wollen". Ihr Selbstbewusstsein ist angebracht. Denn eines steht fest: Ohne die SPD wird eine Regierungsbildung nicht möglich sein.

Spannend wird es vor allem an der Fünf-Prozent-Hürde: Die Grünen müssen bangen, ob sie den Einzug in den Landtag überhaupt wieder schaffen, noch schlechter sieht es für die FDP aus. Sollte es aber doch für eine der Parteien oder sogar beide reichen, ergäben sich noch einmal andere Machtverhältnisse. Dass die AfD Mitglied im neuen Landtag sein wird, gilt hingegen als relativ sicher. Mit derzeitigen Umfragewerten von sechs bis sieben Prozent könnte sie allerdings deutlich schlechter abschneiden als bei den vorherigen Landtagswahlen.

Wahlentscheidend dürfte am Ende sein, ob eher die Landes- oder die Bundespolitik den Ausschlag geben. "Sollten die Wähler bereits in den Sog der Bundestagswahl geraten, wäre das schlicht Pech für Kramp-Karrenbauer", meint Parteienforscher Jun. Häufig sei es jedoch so, dass bei populären Ministerpräsidenten am Ende der Persönlichkeitsfaktor eine entscheidende Rolle spielt.

AKK, wie Kramp-Karrenbauer in der Union auch genannt wird, ist das bewusst. Und so versuchte sie in den vergangenen Tagen, auch die Wähler daran zu erinnern. "Das ist eine Landtagswahl und keine vorgezogene Stimmungswahl für den Bund", sagte sie in der ARD. "Und deswegen trete ich hier auch gegen eine Kandidatin der SPD an und nicht gegen Martin Schulz."

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 24. März 2017 um 6:40 Uhr