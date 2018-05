Mit dem Rundfunkbeitrag werden die öffentlich-rechtlichen Sender finanziert. Vor dem Bundesverfassungsgericht wird zwei Tage lang darüber verhandelt. Das sind die Streitpunkte.

Von Frank Bräutigam, SWR

2013 wurde ein neues Finanzierungsmodell für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eingeführt, also für ARD, ZDF, Deutschlandradio und die Landesmedienanstalten, die die Aufsicht über den privaten Rundfunk führen. Der neue Rundfunkbeitrag betrug bis 2015 17,98 Euro pro Wohnung, seither 17,50 Euro. Er ist in einem Staatsvertrag zwischen den Bundesländern geregelt.

Bis 2013 gab es die "Rundfunkgebühr". Zahlen musste, wer einen Fernseher, ein Radio oder einen PC hatte. Die Argumente für die neue Regelung: An Geräte anzuknüpfen, werde immer schwieriger. Wegen technischer Fortschritte könne man nicht mehr sinnvoll zwischen Radio- und Fernsehgeräten unterscheiden; und auch über Smartphone und Tablets kann man inzwischen Medieninhalte nutzen. Die Kontrollen vor Ort seien zudem schwierig und ein Eingriff in die Privatsphäre gewesen.

Der neue "Rundfunkbeitrag" knüpft nicht mehr an Geräte, sondern an die Wohnung an. Er muss einmal pro Wohnung gezahlt werden. Die Begründung: Rundfunk werde typischerweise in einer Wohnung empfangen. Die umstrittenen Kontrollen vor Ort fallen damit weg.

Im gewerblichen Bereich knüpft der Beitrag an die Betriebsstätte an und richtet sich gestaffelt nach der Anzahl der Mitarbeiter. Für betrieblich genutzte Autos gilt: Eines pro Betriebsstätte ist frei, für jedes weitere fällt ein Drittel des Rundfunkbeitrags an.