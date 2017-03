Skandale um Großprojekte wie die Drohne EuroHawk haben der Bundeswehr geschadet. Verteidigungsministerin von der Leyen will deshalb viele externe Berater einsetzen. An deren Unabhängigkeit bestehen laut Monitor aber Zweifel.

Von Jochen Taßler und Kim Otto, WDR

Ob das Transportflugzeug A400M, das Standardgewehr der Bundeswehr G36 oder die Drohne EuroHawk: Alle drei Projekte stehen für Beschaffungsskandale der Bundeswehr, die den deutschen Steuerzahler insgesamt Milliarden Euro kosteten. Externe Berater sollen künftig helfen, solche Fehlplanungen zu vermeiden.

Rund 100 Millionen Euro will das Verteidigungsministerium dafür in den nächsten drei Jahren ausgeben. Der Umfang entspricht rund 200 Vollzeitstellen für diesen Zeitraum und übersteigt alles, was es an Beraterleistungen im Rüstungsbereich bislang gegeben hat. "In dem Umfang, in dem hier ausgelagert wird, ist das eine versteckte Privatisierung", kritisiert der Verfassungsrechtler Joachim Wieland.

Zwei von drei zuletzt kritisierten Großprojekten: EuroHawk... ... und der Transportflieger A400M.

Berater machen auch mit Rüstungsindustrie Geschäfte

Zu den vorgesehenen Beratungsfirmen gehören auch drei Branchengrößen: EY, Pricewaterhouse Coopers und KPMG. Deren Berater sollen für ihre Aufgabe bei künftigen Projekten auch Einblicke in geheime Unterlagen bekommen. Recherchen des ARD-Magazins Monitor zeigen nun: Interessenskonflikte sind dabei nicht auszuschließen. Denn alle drei Beratungsfirmen unterhalten lukrative Geschäftsbeziehungen zur Rüstungsindustrie. Allein mit den zehn größten deutschen Rüstungskonzernen haben sie seit 2010 Verträge für Testierung und Beratung in einem Volumen von mehr als 250 Millionen Euro geschlossen. Ausgerechnet mit den Firmen also, deren Projekte sie künftig im Auftrag des Staates prüfen sollen.

Allein zwischen KPMG Deutschland und Airbus/EADS flossen zum Beispiel mehr als 50 Millionen Euro für Beratung und Testierung. Das zeigt, wie schwer es künftig sein dürfte, Interessenskonflikte auszuschließen. Airbus/EADS liefert unter anderem Technik für das Drohnenprojekt Triton. In einem vertraulichen Bericht für das Verteidigungsministerium, der Monitor vorliegt, hat KPMG das Projekt untersucht und empfiehlt Triton als die Lösung, die den Anforderungen am nächsten kommt. Auch personell gibt es Verbindungen, die unabhängige Beratung erschweren könnten. Gleich mehrere Top-Manager wechselten in den vergangenen Jahren von KPMG in die Rüstungsindustrie oder umgekehrt.

Beraterfirmen für Rüstungsunternehmen und Verteidigungsministerium

tagesschau 15:00 Uhr, 30.03.2017, Jochen Taßler, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-274165~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Opposition: "Natürlich gibt es da Netzwerke"

Aus der Opposition im Bundestag kommt scharfe Kritik an den Verträgen mit den externen Beratern. "Natürlich gibt es da Netzwerke", kritisiert etwa Tobias Lindner, Rüstungsexperte von Bündnis90/Die Grünen. "Da fließen Informationen - auch wenn es nur um die Kriterien geht, nach denen man im Beschaffungsamt entscheidet. Am Ende kann der Staat nicht überblicken, ob es Seilschaften oder Netzwerke gibt und in welcher Form", sagt Lindner. Er plädiert dafür, die hoheitliche Aufgabe der Beschaffung bei Beamten zu belassen. Immerhin seien die, anders als die privaten Berater, dem Allgemeinwohl verpflichtet.

Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat die externen Berater engagiert.

Der Linken-Politiker Jan van Aken sieht zudem die Gefahr, dass die Rüstungskonzerne über die Berater an Informationen über anstehende Rüstungsprojekte kommen könnten. "Damit haben die Rüstungskonzerne in Deutschland direkten Zugriff auf die Beschaffungsentscheidung", so van Aken. Dies sei "die dichteste Verbindung zwischen Verteidigungsministerium und Rüstungsindustrie, die ich kenne".

Die Beratungsfirmen streiten Interessenskonflikte ab. Auch das Verteidigungsministerium wiegelt ab. Die externen Berater seien nur auf Zeit und ausschließlich unterstützend tätig. Die Entscheidungshoheit bleibe immer bei den zuständigen Beamten.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in der Sendung Monitor ab 21:45 Uhr im Ersten.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. März 2017 um 15:00 Uhr.