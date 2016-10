Letzte tagesthemen-Sendung Auf Wiedersehen, Thomas Roth!

Mehr als drei Jahre moderierte er die tagesthemen: Heute Abend steht Thomas Roth zum letzten Mal im Studio. Hinter ihm liegt eine beeindruckende journalistische Karriere: Was gehörte zu seinen prägendsten Begegnungen? Und welches war der schwierigste Moment?

Thomas Roth moderiert zum letzten Mal die tagesthemen.

Die Frage erreichte Thomas Roth am Grand Canyon, nach einer Wanderung, per Mail: Ob er sich vorstellen könnte, die tagesthemen zu moderieren? "Nein", erinnert er sich an seinen ersten Reflex damals in Arizona. Dann entschied er sich doch noch anders. "Tagesthemen war sicher der unvorhergesehenste aller meiner Jobs", sagt Roth über die letzte Station seiner Karriere. Ungefähr ein halbes Jahr habe er gebraucht, um seinen eigenen Moderationsstil zu finden. "Ich wollte mit Ruhe und Übersicht und Empathie die Ereignisse präsentieren", so Roth. Das ist ihm gelungen.

"Wir verlieren einen brillanten Kollegen"

"Thomas Roth steht für den einordnenden, vermittelnden und kritisch nachfragenden Journalismus, der im Digitalzeitalter immer wichtiger wird", lobte Christian Nitsche, Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell. "Er ist mit seinen Moderationen nicht eingetreten in den Wettbewerb um Emotion und Quote. Er verkleidet keine Nachrichten, sondern schichtet sie ab, bis sie ihren Kern preisgeben. Mit ihm verlieren wir einen erfahrenen und analytisch brillanten Kollegen." Ähnlich äußerte sich auch NDR-Intendant Lutz Marmor. "Gerade bei unerwarteten und besonders fordernden Nachrichtenlagen zeigen sich seine herausragende Souveränität und seine große journalistische Routine", würdigte er den 64-Jährigen. "Nur wenige Journalisten können auf einen so vielfältigen Erfahrungsschatz zurückgreifen wie Thomas Roth", fügte Marmor hinzu.

1/20 Thomas Roth verabschiedet sich Vollbild Hinter ihm liegt eine beeindruckende journalistische Karriere: Moderator der tagesthemen seit 2013, ARD-Korrespondent in Südafrika, Moskau und New York, Hörfunkdirektor des WDR, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Am 2. Oktober moderiert Thomas Roth die tagesthemen zum letzten Mal. | Bildquelle: imago stock&people

Die prägendste Begegnung?

Thomas Roth war der erste, der Nelson Mandela nach der Freilassung interviewen durfte.

Geboren, studiert und volontiert in Baden-Württemberg, suchte Roth sein Leben lang fordernde und spannende Arbeitsstätten: Johannesburg zum Ende der Apartheid, Moskau inmitten des Zerfalls der Sowjetunion, Köln als WDR-Hörfunkdirektor, wieder Moskau, dann Chef im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, nochmal Moskau und schließlich das pulsierende New York. Unbändige Neugier attestiert sich der Leser von täglich zehn Zeitungen selbst. Zu den prägendsten Begegnungen seiner Laufbahn habe das Interview mit dem südafrikanischen Freiheitskämpfer Nelson Mandela gehört, so Roth.

Welches war der schwierigste Moment?

Verschiedene Zeitungen mit dem Foto eines türkischen Polizisten, der die Leiche des dreijährigen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi trägt.

Mehr als drei Jahre tagesthemen - was war der schwierigste Moment? "Als wir das Bild von dem kleinen Jungen zeigten, der tot an einen türkischen Strand angeschwemmt wurde." Zwei Stunden lang habe er an der Anmoderation für den Beitrag geschrieben, so Roth. Und was war der Höhepunkt? Als er die Nacht vor dem WM-Finale 2014 nicht schlafen konnte und er dann hochnervös die kurze Sendung in der Halbzeit moderierte, als rund 30 Millionen Fans vor dem Fernseher saßen.

Heute Abend wird er sich zum letzten Mal von den tagesthemen-Zuschauern verabschieden - in den Ruhestand. Allerdings mit anderen Worten als seinem typischen Satz "Kommen Sie gut durch die Nacht". Was er genau sagen will, verrät er noch nicht.