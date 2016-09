Nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl gilt eine Koalition aus SPD, Linkspartei und Grünen plötzlich wieder als Machtoption - auch für den Bund. Doch prominente Politiker drücken auf die Bremse. Von einem linken Projekt will niemand etwas wissen.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

In Berlin könnte es jetzt ganz schnell gehen. Geht es nach dem Regierenden Bürgermeister, dann führen SPD, Linkspartei und Grüne noch in dieser Woche erste Gespräche über die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition in der Hauptstadt. "Die Einladungen gehen morgen raus", kündigte Michael Müller bereits an.

Zwar betonte der SPD-Politiker, dass ein Zusammengehen der drei Parteien kein Automatismus sei. Das darf man jedoch guten Gewissens als Taktik deuten. Schließlich verfügt keine andere politisch realistische Konstellation über eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Berlin dürfte in den kommenden Jahren Rot-Rot-Grün regiert werden.

Richtungsstreit und Spaltung

In den Ländern arbeiten SPD, Linkspartei und Grüne schon länger zusammen. Doch im Bund galt die Konstellation noch vor kurzem als so gut wie ausgeschlossen. Jahrelang wollte die SPD von einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei auf Bundesebene nichts wissen. Erst nach der Bundestagswahl vor drei Jahren öffnete sich die Partei zumindest theoretisch für ein solches Bündnis.

Auch die Linkspartei tat sich mit der Aussicht auf eine Koalition lange schwer. Jahrelang tobte unter den Genossen ein Richtungsstreit darüber, ob die Partei überhaupt regieren will. Die Grünen wiederum sind gespalten. Der linke Flügel würde gern eine rot-rot-grüne Koalition eingehen, die Realos setzen hingegen auf ein Bündnis mit der Union.

Rot-rot-grünes Projekt?

Die absehbare Regierungsbildung in der Hauptstadt gibt jedoch den Anhängern eines Linksbündnisses Rückenwind. SPD-Fraktionsvize Axel Schäfer denkt bereits laut darüber nach, ob die Sozialdemokraten im kommenden Jahr mit einer eindeutigen Koalitionsaussage für Rot-Rot-Grün in den Bundestagswahlkampf ziehen sollten. Gregor Gysi, ehemaliger Vorsitzender der Linksfraktion, fordert spätestens im kommenden Frühjahr Gespräche zwischen den drei Parteien. "Es geht um eine historische Aufgabe", sagt er.

Koalitionsaussage? Gemeinsamer Wahlkampf? Vielleicht sogar ein rot-rot-grünes Projekt? Das geht sogar manchen Anhängern der Konstellation zu weit. "Ein gemeinsamer Wahlkampf wäre falsch, ist auch unmöglich und würde uns nur Stimmen kosten", so Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, im Gespräch mit tagesschau.de.

Unbeliebtes Modell

Bartsch gehört schon lange zu den Mitgliedern der Linken, die ihre Partei auch an der Regierung sehen wollen. Trotzdem spricht er zurückhaltend über Rot-Rot-Grün. "Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Konstellation aktuell in keiner Umfrage eine Mehrheit hat", sagt er.

Tatsächlich ist die Koalitionsoption in der Bevölkerung derzeit nicht sonderlich beliebt. Laut aktuellem DeutschlandTrend bewerten derzeit nur rund 31 Prozent der Deutschen eine mögliche rot-rot-grüne Bundesregierung positiv. Da spricht nicht viel für einen gemeinsamen Wahlkampf. "Wir kämpfen für die Linke und nichts anderes", erklärt Bartsch. Nur so könne es mit dem Regierungswechsel klappen.

Will seine Partei seit Jahren in die Regierung führen: Linksfraktionschef Dietmar Bartsch.

"Mehrheit diesseits der Union"

Auch Ralf Stegner will nicht gemeinsam mit anderen Parteien um Wählerstimmen werben. "Von einem Koalitionswahlkampf halte ich gar nichts", so der stellvertretende SPD-Vorsitzende im Gespräch mit tagesschau.de. Trotzdem solle seine Partei im kommenden Bundestagswahlkampf verstärkt auf linke Inhalte setzen. "Wir wollen eine Mehrheit diesseits der Union", so Stegner. Eine Fortsetzung der Großen Koalition strebe schließlich niemand in der SPD an.

Stegner ist einer der prominentesten Vertreter des linken Flügels seiner Partei. Große Sympathien für die Koalition mit der Union unterstellt ihm niemand. Doch es gibt auch andere Stimmen in der Partei. Auf dem rechten Flügel betrachten viele mit Sorge die rot-rot-grünen Signale. Gerade in der Linkspartei seien viele Positionen noch ungeklärt, heißt es. Zwar arbeiten SPD und Linke in einigen Bundesländern gut zusammen, doch die Landesverbände der Linkspartei in Regierungsverantwortung seien mit der Bundestagsfraktion nicht zu vergleichen - etwa wenn es um Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik geht.

Farbe bekennen: Interview mit Sigmar Gabriel

Beispiel Thüringen

Könnten die drei Parteien trotz solcher inhaltlicher Unterschiede zusammen regieren? Ja, findet Bodo Ramelow. Vor zwei Jahren schmiedete er in Thüringen die erste rot-rot-grüne Koalition auf Landesebene - mit einer Stimme Mehrheit.

"Eine Koalition arbeitet dann gut zusammen, wenn man Trennendes auch als Trennendes akzeptiert", so Ramelow im Gespräch mit tagesschau.de. Keiner der Partner dürfe das Gefühl haben, bei der inhaltlichen Arbeit über den Tisch gezogen zu werden. Die Regierung in Thüringen zeige, dass dieser Ansatz erfolgreich sei. "Wir haben bewiesen, was wir können", so Ramelow. Seine Landesregierung sieht er zudem als Beitrag zur Normalisierung der politischen Kultur. "Wir brauchen die Auseinandersetzung von Konservativen und Linksliberalen. Dabei schaden Große Koalitionen. Deshalb sollten sie schnell beendet werden."

Sieht Rot-Rot-Grün als Beitrag zur Normalisierung der politischen Kultur: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Ein Hoch der Polarisierung

Das sieht auch SPD-Mann Stegner so. "Es ist immer schlecht, wenn die großen Parteien sich inhaltlich nicht mehr deutlich voneinander abgrenzen", sagt er. In einer Großen Koalition sei es schwierig, die Unterschiede zwischen SPD und Union herauszuarbeiten. "Das stärkt die Ränder - und im Moment vor allem die Rechtspopulisten von der AfD", so der SPD-Vize.

Dass eine stärkere Polarisierung im Wahlkampf den etablierten Parteien helfen könnte, glaubt auch Politikwissenschaftler Jürgen Falter. Sollte künftig in der Hauptstadt ein rot-rot-grüner Senat regieren, dann hätte dies eine starke Signalwirkung über die Landesgrenzen hinaus, so Falter zu tagesschau.de. "Dann dürfte die Union bei der Bundestagswahl einen echten Lagerwahlkampf führen. Damit könnte sie der AfD den einen oder anderen Wähler wieder abjagen."

Warnt vor einem Linksbündnis: CSU-Generalsekretär Scheuer

Der Ton wird rauer

Dass der Ton zwischen dem linken und dem bürgerlichen Lager rauer wird, ist schon jetzt zu beobachten: "Wenn es rechnerisch möglich ist, werden SPD und Grüne nächstes Jahr vor einem Linksbündnis nicht zurückschrecken", so CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zu tagesschau.de. "Das neue SPD-Motto lautet wohl: Volle Kraft voraus in eine linke Republik!" SPD-Chef Gabriel könne jetzt in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin klarmachen, ob für die SPD bürgerliche Orientierung oder Rot-Rot-Grün wichtiger sei. "CDU und CSU werden alles dafür tun, für Deutschland ein Linksbündnis zu verhindern", so Scheuer weiter.

Das will man links natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Die Warnung vor einem Linksbündnis sei verbraucht, so SPD-Mann Stegner. Er werfe der Union vor, sich nicht ausreichend am Kampf gegen die AfD zu beteiligen. "Herr Scheuer spricht ja wie der Generalsekretär von Herrn Höcke und nicht wie der von Herrn Seehofer." Und Linksfraktionschef Bartsch richtet aus: "Wenn die CSU uns zum Hauptgegner machen will, nehmen wir das gerne an."