Rot-Rot-Grün Erst Berlin, dann der Bund?

Nach Bildung der zweiten rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin hoffen die Anhänger des Bündnisses auch auf ein Signal für die Bundestagswahl. Doch zwischen SPD, Linkspartei und Grünen sind längst nicht alle offenen Fragen geklärt.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Michael Müller ist am Ziel. Mit den Stimmen von SPD, Linkspartei und Grünen wurde der 51-Jährige erneut zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Hinter ihm liegen lange Koalitionsverhandlungen, ein schwaches Wahlergebnis und Grummeln in der Partei. Und doch steht Müllers Wahl auch für etwas Neues. Die Große Koalition der Hauptstadt ist Geschichte. Stattdessen bildete Müller eine rot-rot-grüne Landesregierung - als erster SPD-Politiker überhaupt. Im nächsten Jahr könnten weitere folgen. Auch im Bund?

Aus Sicht der SPD ist es schon ein Vorteil, dass diese Frage überhaupt gestellt wird. Denn Stand heute ist Rot-Rot-Grün die einzige Konstellation, die im kommenden Jahr einen Sozialdemokraten ins Bundeskanzleramt tragen könnte. Die Union hat die Gefahr bereits erkannt. "Wir haben die Aufgabe, so stark zu sein, dass das verhindert wird", schwor Bundeskanzlerin Angela Merkel die CDU auf dem Parteitag in Essen mit Blick auf Rot-Rot-Grün ein. Auch CSU-Chef Horst Seehofer warnte vor einer "Linksfront" aus SPD, Grünen und Linkspartei.

Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (Mitte) mit Klaus Lederer (Linke) und Ramona Pop (Grüne)

Erste Annäherungsversuche

In der SPD nimmt man die Verunsicherung mit Genugtuung zur Kenntnis. "Das zeigt doch, dass wir eine Chance haben", sagt Matthias Miersch zu tagesschau.de. Der SPD-Politiker führt die Parlamentarische Linke an, einen Zusammenschluss von 90 sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten.

Miersch arbeitet schon lange daran, eine Koalition aus SPD, Linkspartei und Grünen aus der Schmuddelecke zu holen. Vor einigen Wochen gehörte er zu den Organisatoren eines Treffens von zahlreichen Abgeordneten aus allen drei Parteien. Man wollte sich kennenlernen und Gemeinsamkeiten ausloten, hieß es damals. Sozialphilosoph Oskar Negt hielt einen Vortrag, später schaute auch SPD-Chef Sigmar Gabriel vorbei.

Wähler nicht überzeugt

Am kommenden Sonntag soll das nächste Treffen stattfinden. Gemeinsam mit DGB-Chef Reiner Hoffmann und Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach werde man über Sozialpolitik diskutieren, so Miersch. Das Thema sei "der natürliche Kitt" für ein rot-rot-grünes Bündnis.

Trotzdem haben Miersch und seine Mitstreiter ein Problem: Bislang sind die Wähler von der Vorstellung einer rot-rot-grünen Bundesregierung nicht wirklich begeistert. In den Umfragen ist das Bündnis meilenweit von einer Mehrheit im Bundestag entfernt. Dem jüngsten ARD-DeutschlandTrend zu Folge bewerten nur ein Drittel der Befragten eine Koalition aus SPD, Linkspartei und Grünen positiv.

Streit über Finanzreform von Bund und Ländern

"Historische Aufgabe"

"Das ist doch schon ein großer Fortschritt. Vor zehn Jahren wären das vielleicht drei Prozent gewesen", sagt Gregor Gysi zu tagesschau.de. Einer rot-rot-grünen Koalition im Bund käme eine gesellschaftliche Aufgabe zu, glaubt der ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion. Ein solches Bündnis könne die inhaltliche Annäherung von Union und SPD beenden. "Die Christdemokraten müssen wieder konservativer werden und die Sozialdemokraten wieder sozialdemokratischer", sagt er. So könne der Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland vielleicht gestoppt werden, hofft Gysi. Dies sei die "historische Aufgabe" von Rot-Rot-Grün.

Doch in der Linkspartei gibt es auch Vorbehalte gegen ein Bündnis. Manche Genossen fürchten, durch eine Regierungsbeteiligung Entscheidungen mittragen zu müssen, die der Parteibasis kaum zu vermitteln sein werden. Daran ändert auch nichts, dass Fraktionschefin und Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht mittlerweile betont, eine Koalition zu wollen.

Wohin gehen die Grünen?

"Wenn man nicht kompromissfähig ist, ist man nicht demokratiefähig. Aber wenn man zu viele Kompromisse eingeht, verliert man seine Identität", sagt Gysi. Trotzdem hält er seine Partei nicht für das größte Hindernis auf dem Weg zu einer rot-rot-grünen Koalition. "90 Prozent unserer Wähler wollen, dass wir regieren", sagt er. Bei den Grünen bevorzuge hingegen ein großer Teil der Partei eine Koalition mit der Union. "Wenn das passiert, ist die AfD in vier Jahren doppelt so stark wie heute", warnt Gysi.

Können die Unionsparteien die gefürchtete "Linksfront" also verhindern, indem sie die Grünen aus dem Dreierbündnis herausbrechen? Anton Hofreiter ist schon von der Frage genervt. "Wir bereiten uns auf Rot-Rot-Grün genauso vor wie auf Schwarz-Schwarz-Grün", sagt der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion im Gespräch mit tagesschau.de.

Vorbild Thüringen?

Hofreiter zählt zum linken Flügel seiner Partei. Eine rot-rot-grüne Koalition würde aus seiner Sicht durchaus Chancen für das Land bieten. "Gerade eine progressive Regierung könnte den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und beim ökologischen Umbau der Wirtschaft sehr viel erreichen", sagt er. Auch sei es für die Demokratie gut, wenn es einen echten Wettbewerb ums Kanzleramt gebe. Probleme sieht er vor allem in der Europa- und Außenpolitik. "Da muss die Linkspartei langsam ihre Linie finden", sagt Hofreiter. Viel Zeit ist nicht mehr. In zehn Monaten wird gewählt.

Hat Rot-Rot-Grün also wirklich eine Chance bei der nächsten Bundestagswahl? Schließlich trennt die Möchtegernkoalitionäre noch einiges. Wie soll es weitergehen mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr? Was wird aus dem Erbe der Agenda 2010? Und können die Kohle-Freunde in SPD und Linkspartei sich in Sachen Klimapolitik wirklich mit den Grünen einigen?

"Möglich ist alles, wenn man im Vorfeld ernsthaft miteinander diskutiert", sagt Bodo Ramelow in Gespräch mit tagesschau.de. Vor ziemlich genau zwei Jahren wurde er in Thüringen zum ersten Regierungschef einer rot-rot-grünen Koalition in einem Bundesland gewählt - ein doppelter Tabubruch, schließlich ist Ramelow gleichzeitig der erste Ministerpräsident der Bundesrepublik, den die Linkspartei stellt.

Gemeinsames und Trennendes

Seit seinem Amtsantritt hat sich der Freistaat nicht zur Volksrepublik gewandelt. Im Moment bereitet die Landesregierung eine Gebietsreform vor, landespolitisches Graubrot also, das bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur Begeisterung auslöst. In aktuellen Umfragen hat die Koalition ihre Mehrheit im Landtag verloren. Trotzdem laufe die Zusammenarbeit gut, sagt Ramelow. "Wir haben gezeigt, dass es funktionieren kann", so der Linken-Politiker.

Öffentlich setzt Ramelow auf Harmonie zwischen den Koalitionären. Konflikte und Streitigkeiten würden nicht in der Zeitung ausgetragen , erklärt er. Das wünscht er sich auch mit Blick auf den Bund. "Linkspartei, Grüne und SPD müssen sich ohne Fotografen zusammensetzen und besprechen, was sie trennt. Denn wenn es zum Streit kommt, dann überdecken die Gemeinsamkeiten das Trennende nicht mehr", so Ramelow. Nur wenn hier Klarheit bestehe, könne eine Koalition auch im Bund erfolgreich sein.

