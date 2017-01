Altbundespräsident Roman Herzog ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, bestätigte das Bundespräsidialamt. Herzog war von 1994 bis 1999 Bundespräsident. Berühmt wurde er vor allem durch seine "Ruck-Rede", in der er tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen anmahnte.

Bundespräsident Joachim Gauck würdigte seinen Vorgänger in einer Mitteilung als "markante Persönlichkeit, die das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet hat". Die Nachricht vom Tod Herzogs erfülle ihn "mit tiefer Trauer", erklärte Gauck und ergänzte: "Mit Sachverstand, Klugheit und großer Lebenserfahrung trat er für unser Land und seine freiheitliche Verfassung ein."

Herzog galt stets als volksnah - und als ein Bundespräsident, der auch Unbequemes ansprach. Vielen wird er deshalb vor allem mit diesem Auftritt in Erinnerung bleiben: 1997 im Berliner Hotel Adlon - deutliche Worte zum Zustand Deutschlands. "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen, wir müssen Abschied nehmen von lieb gewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen und den Schubladen und Kästchen, in die wir alles legen."

Kandidat im Nachrückverfahren

1994 wurde Herzog als Präsident vereidigt - doch der Weg dahin war schwierig. Kandidat der Union war ursprünglich ein anderer: der als ultrakonservativ geltende Steffen Heitmann. Erst als Heitmann wegen Äußerungen zur Rolle der Frau in die Kritik gerät, tritt Herzog an - und wird, sichtlich gerührt, der erste Bundespräsident des wiedervereinigten Deutschlands. "Wir haben es nie für möglich gehalten, dass eine solche Stunde wie diese noch einmal zu unseren Lebzeiten möglich sein würde." Zugleich ist er der erste Bundespräsident, der von Anfang an seinen ersten Amtssitz im Schloss Bellevue in Berlin hatte.

Ursprünglich war Roman Herzog Jurist und Hochschullehrer. Erst als er schon 39 ist, geht er in die Politik - Helmut Kohl holt ihn in seine rheinland-pfälzische Landesregierung. Später ist Herzog Minister in Baden-Württemberg. Dann macht er wieder juristische Karriere: 1983 als Richter am Bundesverfassungsgericht, vier Jahre später als dessen Präsident.

Auch im Ruhestand war Herzog ein gefragter politischer Ratgeber - er selbst aber sagt bei der Feier zu seinem 80. Geburtstag: Die schönste Zeit für ihn sei nicht die in der Politik gewesen, sondern die als Verfassungsrichter.

Mit Informationen von Thomas Denzel, ARD-Hauptstadtstudio