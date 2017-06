Erleichterung am Nürburgring. Nach dem Terrorwarnung am Freitagabend kann "Rock am Ring" heute fortgesetzt werden. Die Durchsuchungen hätten die Verdachtsmomente nicht erhärtet, teilte Verantstalter Lieberberg mit.

Das Musikfestival "Rock am Ring" wird fortgesetzt. Dies teilten die zuständigen Behörden und der Veranstalter Marek Lieberberg mit. Heute sollen unter anderem die Beatsteaks, die Toten Hosen und die Beginner auftreten.

Lieberberg schrieb auf der Festival-Website: "Das ist die Nachricht, auf die alle Rock am Ring Fans warten. Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet."

Die Polizei habe "grünes Licht für eine Wiederaufnahme der Aufbauarbeiten auf den Bühnen" gegeben, schrieb der Veranstalter weiter. "Eine genaue Uhrzeit für die Öffnung werden wir so schnell wie möglich kommunizieren." Lieberberg dankte den Besuchern für "unglaublich diszipliniertes Verhalten und die vorbildliche Kooperation".

Viel Lob für die Festivalbesucher

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz lobten auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz und die Polizei das besonnene Verhalten der Festivalbesucher nach der Räumungsankündigung.

Drei Verdächtige festgenommen

Das Gelände war am Freitagabend geräumt worden. Die Polizei in Koblenz begründete die Unterbrechung mit "konkreten Hinweisen, aufgrund derer eine mögliche terroristische Gefährdung nicht auszuschließen" sei. Zehntausende Besucher mussten das Gelände verlassen. Bei den Durchsuchungen der Bühnenbereiche und der Eventfläche seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden.

Die Polizei hatte am Freitag drei Personen vorläufig festgenommen. Sie werden den Ermittlern zufolge der hessischen Salafistenszene zugerechnet. Inzwischen habe sich die Verdachtslage deutlich relativiert. Die Personen seien wieder auf freien Fuß gesetzt worden, die Ermittlungen dauerten aber an. Mindestens eine der Personen verfügte demnach über einen Backstage-Ausweis.

Teilnehmer posteten bereits am Abend Videoaufnahmen im Internet. Sie zeigten, wie Scharen von Gästen geordnet den Ausgängen zuströmten. Viele von ihnen sangen "You'll never walk alone".

Wegen der Evakuierung musste unter anderem der Auftritt von Rammstein abgesagt werden. Die "Rock am Ring"-Besucher konnten die Nacht in ihren Zelten und anderen Quartieren nahe dem Nürburgring an verbringen. Für das Festival waren rund 90.000 Tickets verkauft worden.

Das Sicherheitskonzept war nach dem Terroranschlag auf ein Konzert in Manchester vor anderthalb Wochen noch einmal überprüft worden.

Das Festival "Rock am Ring" Seit 1985 gibt es das Festival "Rock am Ring" in der Eifel. Mit kurzer Pause wurde es fast drei Jahrzehnte an der legendären Rennstrecke Nürburgring ausgetragen. 2015 und 2016 rockten die Fans dann am nur rund 30 Kilometer entfernten Flugplatz Mendig. Der Name "Rock am Ring" blieb jedoch. Seit diesem Jahr findet das Festival wieder an seinem angestammten Platz statt.



Die Veranstalter hatten mit Blick auf den Anschlag von Manchester "gründliche Einlasskontrollen und Bodychecks" angekündigt. Taschen und Rucksäcke auf dem eigentlichen Festivalgelände wurden untersagt. Die Veranstalter hatten für die drei Tage bis Sonntag mit rund 90.000 Musikfans gerechnet.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. Juni 2017 um 12:00 Uhr.