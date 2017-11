Was passiert, wenn man jahrelang Geld in eine Riester-Rente eingezahlt hat, staatliche Zulagen bekommt, aber dann in die Schuldenfalle gerät? Nichts, sagt der BGH in Karlsruhe. Wer in einer Privatinsolvenz steckt, muss nicht um sein erspartes Riester-Kapital fürchten.

Wer wegen Überschuldung in einer Privatinsolvenz steckt, muss nicht um sein angespartes Geld aus einem Riester-Rentenvertrag fürchten. Voraussetzung ist nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs allerdings, dass staatliche Zulagen gezahlt wurden. Außerdem dürfen die Altersvorsorgebeiträge den Höchstbetrag nicht übersteigen. Ansprüche aus einem solchen Vertrag seien nicht übertragbar, begründete der BGH die Entscheidung. Somit könnten sie auch nicht gepfändet werden.

Insolvenz-Verwalter verlangte Geld aus Riester-Vertrag

Konkret ging es um eine überschuldete Frau aus Stuttgart, die 2010 einen Riester-Vertrag für ihre Altersversorgung abgeschlossen hatte. Der Vertrag konnte von der Frau wieder gekündigt werden. Nachdem sie insgesamt 333 Euro an Rentenversicherungsbeiträgen eingezahlt hatte, setzte sie den Vertrag aus und wurde beitragsfrei gestellt.

Im April 2014 musste sie Privatinsolvenz anmelden. Das Amtsgericht bestellte einen Insolvenzverwalter. Dieser kündigte den Riester-Vertrag und verlangte die Auszahlung des Rückkaufwerts der Versicherung zur Begleichung der Schulden. Der Riester-Vertrag gehöre zur Insolvenzmasse, da die Schuldnerin diesen jederzeit kündigen konnte.

BGH: Pfändungsschutz für Riester-Guthaben

Die Schuldnerin aber meinte, dass das Altersvorsorgevermögen einschließlich der Erträge der Riester-Rente pfändungsfrei sein müsse. Denn dieses sei nicht auf andere Personen übertragbar.

Dem folgte nun im Wesentlichen auch der BGH. Es bestehe für das angesparte Riester-Guthaben Pfändungsschutz, "soweit die vom Schuldner erbrachten Altersvorsorgebeiträge tatsächlich gefördert werden und den Höchstbetrag nicht übersteigen", urteilte der BGH. Denn der Gesetzgeber habe den Schutz der Altersvorsorgeansprüche verbessern wollen. Das Gericht verwies den konkreten Fall an das Landgericht Stuttgart zurück. Das Gericht muss noch prüfen, ob die Schuldnerin tatsächlich einen Zulagenantrag gestellt hat und die Voraussetzungen für die Gewährung einer Zulage vorlagen. Nur dann sei das Riester-Guthaben pfändungsfrei.

"Riester-Verträge für Menschen mit geringem Einkommen"

Der Anwalt der Versicherung hatte darauf hingewiesen, dass Riester-Verträge besonders für Menschen mit geringem Einkommen konzipiert wurden und diese ein höheres Risiko für Überschuldung hätten. Eine Pfändbarkeit würde damit auch der Absicht des Gesetzgebers widersprechen, Altersarmut vorzubeugen.

In Deutschland gibt es rund 16,5 Millionen Riester-Verträge. Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel mussten im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 45.145 Privatpersonen Insolvenz anmelden. Für das Gesamtjahr werden rund 88.000 Privatinsolvenzen erwartet.