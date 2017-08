Ministerpräsident Weil will in Niedersachsen so schnell wie möglich Neuwahlen durchsetzen – und findet dafür im Land Mitstreiter. Er werde sich dem Wählerwählen stellen, sagte er in den tagesthemen. Einen Termin gibt es jedoch nicht.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will die durch den Übertritt einer Grünen-Abgeordneten ausgelöste Regierungskrise in seinem Land durch schnelle Neuwahlen lösen. Die Niedersachsen sollten selbst bestimmen, wer im Land das Sagen hat, sagte er in den tagesthemen.

In Niedersachsen habe es "Phasen gegeben, in den die Sauberkeit der Spielregeln in Frage gestellt wurden". Das soll sich nicht wiederholen, sagte der SPD-Politiker weiter. Wann wieder gewählt wird, konnte Weil noch nicht sagen. Er werde dies in den nächsten Tagen mit den zuständigen Gremien besprechen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil im Gespräch mit Ingo Zamperoni

tagesthemen 21:45 Uhr, 04.08.2017







Auch andere Parteien für Neuwahlen

Unterstützung für seinen Plan bekommt der Ministerpräsident aus den eigenen Reihen, aber auch von den Oppositionsparteien in dem Bundesland. Für die FDP in Niedersachsen sagte Landtags-Fraktionschef Christian Dürr, jetzt sei nicht die Zeit für parteitaktische Spielchen, sondern für verantwortungsbewusstes Handeln. Deswegen sei es sinnvoll, dass die Wähler schnellstmöglich das Wort bekämen.

Die CDU in Niedersachsen signalisierte ebenfalls Zustimmung. "Wenn Herr Weil zurücktreten würde, ginge es aber schneller", sagte Fraktionschef Björn Thümler. "Wir stehen aber auch für eine Selbstauflösung des Parlaments zur Verfügung."

Die Zeit drängt

Sollte ein entsprechender Antrag in der Landtagssitzung am 16. August eingebracht werden, könnte der Landtag frühestens am 28. August aufgelöst werden. Eine Neuwahl am Tag der Bundestagswahl (24. September) ist in diesem Fall laut Thümler nicht mehr möglich. Eine Wahl am diesem Tag ließe sich ihm zufolge wegen verschiedener Fristen nur dann realisieren, wenn Weil zurücktreten würde. Dies hatte er nach dem Verlust der rot-grünen Mehrheit zuvor aber abgelehnt.

Dem widersprach Landeswahlleiterin Ulrike Sachs in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung": Eine Landtagswahl am Tag der Bundestagswahl am 24. September sei theoretisch möglich. "Das wäre sehr sportlich, weil das eine enge Frist ist. Aber wir würden natürlich damit fertig werden."

Die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten war aus ihrer Fraktion ausgetreten. Mit ihrem Wechsel ist die rot-grüne Landesregierung nach mehr als vier Jahren ihre Ein-Stimmen-Mehrheit los.

Rot-Grün verliert Mehrheit in Niedersachsen

tagesschau 20:00 Uhr, 04.08.2017, Christoph Hamann, NDR







Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 04. August 2017 um 21:45 Uhr.