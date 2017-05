Reaktionen auf SH-Wahl Zweckoptimismus trifft Häme

Jubel bei CDU, FDP und Grünen - betrübte Mienen bei der SPD. Nach der Schlappe bei der Schleswig-Holstein-Wahl versuchen sich die Sozialdemokraten in Zweckoptimismus - an Kanzlerkandidat Schulz habe es nicht gelegen. Die Union sieht sich auf dem Merkel-Kurs gestärkt.

Nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit der Abwahl der SPD-geführten Landesregierung analysieren die Parteien die Ergebnisse. Traditionell kommen die Führungsgremien zusammen und beraten über Konsequenzen. Während die CDU einen angehmen Tag erleben dürfte, sollte sich die SPD einige Gedanken machen. Nach der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat ist der Schwung bei den Sozialdemokraten schon wieder verloren.

Albig-Interview als Grund für Niederlage?

Schulz und Albig wurden am Vormittag im Willy-Brandt-Haus mit Applaus empfangen. "Es gibt manchmal Momente im Leben, wo der Beifall wie warmer Regen ist", so der SPD-Vorsitzende. Albig rief seine Partei zur Zuversicht auf. Die SPD sei "gestern gefallen" und werde "morgen wieder aufstehen", so der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Die Partei werde sich "vom Staub des Hinfallens befreien". "Der Kampf geht weiter", sagte Albig. Derweil begann bei den Sozialdemokraten die Suche nach den Gründen für die Wahlniederlage. "Ich kann mir das nur so erklären, dass es in den letzten zwei, drei Wochen gar nicht mehr so sehr um politische, um Gerechtigkeitsthemen ging, sondern eher um Dinge wie das Privatleben des Ministerpräsidenten", sagte Generalsekretärin Katarina Barley im NDR.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley

Barley spielte damit auf ein umstrittenes Interview des Regierungschefs Torsten Albig an. Schilderungen zur Trennung von seiner langjährigen Ehefrau, die er als zuhause "gefangene" Mutter und Hausfrau beschrieb, lösten eine Diskussion über das Frauenbild Albigs aus. Vor allem Frauen hätte die SPD mit dieser Aussage verschreckt. "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen", sagte Barley weiter und nahm Albig damit aus der Schusslinie. Hoffnung mache ihr, dass die Zustimmung zur Bundespolitik der SPD ungebrochen bei um die 30 Prozent liege. Außenminister Sigmar Gabriel gab sich betont optimistisch: Schulz werde Kanzler, weil er unverbraucht und kraftvoll sei, sagte er der "Passauer Neuen Presse".

Ihr Parteikollege Ralf Stegner diagnostizierte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF "einen Bruch" in den letzten 14 Tagen vor der Wahl. Das werde nun "in Ruhe analysiert". An Schulz habe es jedenfalls nicht gelegen. "Er hat uns schon deutlich geholfen." Stegner zeigte sich von einem SPD-Erfolg bei der NRW-Wahl überzeugt. "Ich bin ziemlich sicher, dass die Sache anders ausgeht."

Julia Stein, NDR, zum Wahlausgang in Schleswig-Holstein

Auch die stellvertretende SPD-Vorsitzende Hannelore Kraft sucht die Gründe für die Wahlniederlage vor allem in Kiel. "Es gab in Schleswig-Holstein auch individuelle Fehler vor Ort, die die Kollegen jetzt selbst analysieren müssen", sage sie der "dpa". Es sei unbestreitbar, dass es nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten für die SPD ein Erfolg sei. Allein in NRW habe es über 4000 Neueintritte in die Partei gegeben habe. "Wir sind dankbar, dass es mit Martin Schulz eine große Bewegung in der SPD und in die SPD gab und dieser Schwung hält an", so die Ministerpräsidentin von Nordhein-Westfalen.

NDR-Reporterin Julia Stein, die die Schleswig-Holstein-Wahl intensiv beobachtet hat, erwartet personelle Konsquenzen bei den Kieler Sozialdemokraten "bereits in den nächsten zwei Tagen". Das Problem, dass Albig keinen richtigen Amtsbonus erarbeitet habe, sei identiziert, sagte sie auf tagesschau24. Bei der morgigen Fraktionssitzung werde aller Wahrscheinlichkeit nach Ralf Stegner wieder zum Vorsitzenden gewählt. Wie es mit Albig weitergehe, werde auch bald entschieden werden.

"Wer die SPD wählt, muss Masochist sein"

Und beim Wahlgewinner? Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kam die Union mit ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther auf 32 Prozent der Stimmen und legte damit um gut einen Prozentpunkt zu. Folgerichtig reklamierte er das Amt des Ministerpräsidenten für sich. Lob gab es für den Wahlgewinner aus der Bundespartei: "Er hat es geschafft, die Partei auf eine Art und Weise zu motivieren, wie die CDU das längere Zeit nicht mehr erlebt hat", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber dem NDR. Günther habe auf die richtigen Themen gesetzt. Außerdem habe er "zu keinem Zeitpunkt den Eindruck vermissen lassen, dass er voll hinter Angela Merkel steht. Das zahlt sich aus", sagte Tauber.

Der Sieg an der Küste sorgte auch für Hoffnung in NRW: CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet äußerte sich zuversichtlich für die Wahl am kommenden Wochenende. "Dann sind unsere Chancen sehr groß", sagte Laschet dem WDR. Erneut habe sich gezeigt, dass es den "Schulz-Effekt" nicht gebe, sagte er weiter.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn.

Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis hat auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. "Alle Fakten in Nordrhein-Westfalen sprechen gegen diese Landesregierung - ich sage mal zugespitzt, wer die noch wählt, der muss Masochist sein." Die mögliche Schwarz-Gelb-Grüne Koalition in Schleswig-Holstein hält er auch nach der Bundestagswahl für denkbar. "Klar ist das auch eine Option, wenn es nicht für eine Zweierkonstellation reicht", sagte er dem BR. "Wenn es nicht reicht, wäre es nicht gut, um es mal andersherum zu argumentieren, wenn wir schon wieder einfach eine Große Koalition hätten."

Habeck für "Ampel-Koalition"

Robert Habeck, der mit den Grünen in Schleswig-Holstein mit 12,9 Prozent drittstärkste Kraft wurde, hält eine Zusammenarbeit mit der Union für schwierig. "Wenn ich mir bei zentralen gesellschaftlichen Fragen anschaue, was die CDU will, (...) dann ist das von den Vorstellungen von den Grünen doch ziemlich weit weg. Deswegen spricht aus der inhaltlichen Analyse für uns mehr dafür, eine Ampel-Koalition zumindest mal zu sondieren", sagte er dem RBB. Das Wahlergebnis der Grünen bezeichnete Habeck als "super" und als "fast eine kleine Sensation".