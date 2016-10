Reaktionen auf Finanzpakt "Ein fairer Kompromiss"

Der Finanzpakt wird die Beziehungen zwischen Bund und Ländern für die nächsten Jahre prägen wird, meint Kanzlerin Merkel. Für Finanzminister Schäuble ist der neue Finanzpakt ein "fairer Kompromiss". Auch aus der SPD kommt Zustimmung.

Steigende Hilfen des Bundes für die Länder, aber auch mehr Kompetenzen für den Bund. Das ist das Ergebnis der zähen Beratungen zwischen Bund und Ländern zum neuen Finanzpakt. Der wird nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel die Beziehungen zwischen Bund und Ländern in den kommenden Jahren prägen. Es seien noch Grundgesetzänderungen nötig. Aber nach dieser "Kraftprobe" und dem Erfolg seien Bund und Länder gewappnet, auch weitere Hürden zu überspringen. Es sei nicht leicht gewesen, aber für die Menschen "im Lande ist es ein gute Nachricht, dass wir uns geeinigt haben". Für den Bund sei wichtig gewesen, dass es nicht nur um Finanzbeziehungen gegangen sei, sondern auch die grundsätzliche Zusammenarbeit von Bund und Ländern, sagte die Kanzlerin.

Investitionen in Bildung, Schulen, Infrastruktur

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sprach von einem "fairen Kompromiss". Damit habe das föderale System in Deutschland seine Handlungsfähigkeit gestärkt. Besonders begrüßte Schäuble, dass es zusätzliche Mittel für Investitionen in Bildung, Schulen und Infrastruktur in finanzschwachen Gemeinden gebe.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer sagte, dies sei der wichtigste Erfolg für Bayern in seiner Laufbahn. Das mit Abstand größte Geberland muss nach eigenen Angaben künftig 1,35 Milliarden Euro weniger an schwache Länder zahlen. Länder mit unverschuldet hohen Altlasten wie das Saarland und Bremen bekämen Zinshilfen.

Geschafft: Pressekonferenz von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Einigung über die Bund-Länder-Finanzen.

"Guter Tag für Föderalismus"

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) lobte: "Das ist ein guter Tag für den deutschen Föderalismus". Auch die ostdeutschen Länder erhielten gute Entwicklungsmöglichkeiten. Für die SPD macht die Neuregelung auch eine bessere Infrastruktur für Schulbildung möglich. Der stellvertretende Fraktionschef Hubertus Heil sagte, künftig könne der Bund in kommunale Bildungseinrichtungen investieren: "Das Kooperationsverbot für Schulen ist damit Geschichte." Es untersagt im Grundgesetz finanzielles Eingreifen des Bundes in Länderhoheit. Nun sei der Weg frei, die von der SPD schon länger geforderte "nationale Bildungsallianz" zu schmieden. Der Bund könne auch Sanierungen von Schulen oder den Ausbau von Ganztagsschulen fördern.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigte sich erleichtert über die Neuordnung: "Endlich ist der Gordische Knoten zerschlagen", erklärte der Grünen-Politiker. Herausgekommen sei ein schwer erarbeiteter Kompromiss, der allen Seiten gerecht werde. Für das Land bedeute der Kompromiss für 2020 zusätzliche Mittel. "Uns ist es gelungen, die aktuellen Finanzbeziehungen nicht nur fortzuschreiben, sondern strukturell zu reformieren."

Der neue Finanzpakt soll zunächst bis zum Jahr 2030 gelten. Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen mussten neu geregelt werden, weil der bisherige Länderfinanzausgleich und der Solidarpakt II im Jahr 2019 auslaufen. Gegen das System hatten Geberländer geklagt. Die Klagen dürften vom Tisch sein. Zehn Jahre nach der letzten Föderalismusreform werden nun die Finanzbeziehungen neu geordnet.