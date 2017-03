Der Aufsichtsrat des Krisenflughafens BER hat seine Sondersitzung in der Nacht zum Donnerstag ohne Ergebnis beendet. Die Führungskrise beim BER bleibt damit zunächst ungelöst. Flughafenchef Mühlenfeld bleibt erst einmal im Amt.

Die Führungskrise bei der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft bleibt trotz eines mehrstündigen Krisentreffens zunächst ungelöst. Der BER-Aufsichtsrat ging in der Nacht zu Donnerstag ohne Ergebnis auseinander, wie das Unternehmen mitteilte.



Das Kontrollgremium will seine Beratungen über die Zukunft von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld am Montag fortsetzen. Seine Ablösung scheiterte nach Angaben der Agentur dpa am Widerstand Brandenburgs.



Der Bund und Berlin wollen Mühlenfeld entlassen, weil er Personalentscheidungen gegen den Willen des Aufsichtsrats getroffen hatte. Für den Bund und für Berlin ist das Vertrauensverhältnis zu Mühlenfeld erschüttert.



Nach Informationen aus Aufsichtsratskreisen war auch eine Mehrheit der Arbeitnehmervertreter im dem Gremium bereit, Mühlenfelds abzuösen. Berlin schlug vor, dass der Flughafenkoordinator der Senatskanzlei, Engelbert Lütke Daldrup, vorübergehend die Geschäfte führt, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden wird. Dies hätten die Vertreter Brandenburgs aber abgelehnt, hieß es. Im Gespräch als Nachfolger war auch der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Rainer Bomba (CDU).

Nach neuen Verzögerungen auf der Baustelle hatte Mühlenfeld in der vergangenen Woche den Bauleiter ausgewechselt. Auf Technikchef Jörg Marks folgte der Ex-Bahn-Manager Christoph Bretschneider - obwohl die Flughafen-Eigner dagegen waren.



Nach dpa-Informationen gab es im Aufsichtsrat auch Stimmen für eine Rückkehr von Marks. Er ist formell noch nicht entlassen, sondern zunächst nur freigestellt. Zudem soll auch über eine Ablösung von Finanzchefin Heike Fölster diskutiert worden sein.

Airlines für Mühlenfelds Verbleib

Rückendeckung für Mühlenfeld gab es vor der Sitzung von den Airlines. Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) sprach sich vor der Sitzung für einen Verbleib des BER-Chefs aus. "Auch wenn zwischenzeitlich klar ist, dass eine Inbetriebnahme des BER in 2017 nicht mehr erfolgen kann, so wäre es aus unserer Sicht sehr fraglich, ob ein erneuter Wechsel in der Geschäftsführung einer baldigen Fertigstellung und Inbetriebnahme des BER zuträglich wäre", hieß es in einem Brief des BDF-Präsidenten, Ralf Teckentrup, an den Chef des Aufsichtsrates, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).