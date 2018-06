Asylmissbrauch Bundesweite Razzien wegen Scheinehen

Die Bundespolizei durchsucht seit dem frühen Morgen Wohnungen in mehreren Bundesländern. Schleuser sollen mit Scheinehen Migranten aus Indien und Pakistan den Aufenthalt in Deutschland ermöglicht haben.

In einem Großeinsatz ist die Bundespolizei am Morgen gegen Schleuser vorgegangen: Beim Einsatz in mehreren Bundesländern durchsuchten die Behörden mindestens 27 Objekte.

Wie der MDR berichtet, besteht der Verdacht auf Bandenkriminalität bei der Organisation von "Scheinehen": Die Schleuser sollen indischen und pakistanischen Staatsbürgern gegen Geld falsche oder gefälschte Heiratsurkunden mit EU-Staatsbürgern verschafft haben, um ihnen den dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Außerdem sollen sie Scheinehen zwischen EU-Bürgern und den Migranten in Dänemark organisiert haben - dort ist eine Eheschließung verhältnismäßig unbürokratisch möglich.

Schwerpunkt der Razzia in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Die Staatsanwaltschaft Leipzig ermittler bereits seit dem Frühjahr 2017 in diesem Zusammenhang, berichtete der MDR.

Das Verfahren richtet sich demnach gegen mindestens 34 Beschuldigte. Die Razzia richtete sich schwerpunktmäßig auf das sächsische Eilenburg und Hettstedt in Sachsen-Anhalt. Weitere Durchsuchungen sollen in Stuttgart, Frankfurt am Main, Wuppertal, Leipzig, Chemnitz und Wurzen stattgefunden haben.

Hintergrund: Bundesregierung zu Scheinehen

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Parlament hervorgeht, deckte die Polizei im vergangenen Jahr 30 Fälle von Scheinehen auf, mit denen Visa oder Aufenthaltstitel erschlichen werden sollten. Im Jahr 2016 waren es demnach 25 Fälle. Insgesamt sind den Behörden seit dem Jahr 2007 870 Fälle bekanntgeworden.