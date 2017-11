Bei Razzien hat die Polizei in mehreren Bundesländern sechs Syrer wegen Terrorverdachts festgenommen. Die Männer sollen dem IS angehören und einen Anschlag in Deutschland geplant haben - laut HR-Informationen auf den Essener Weihnachtsmarkt.

Bei einer Großrazzia in mehreren Bundesländern sind sechs mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" festgenommen worden. Sie würden verdächtigt, "einen Anschlag mit Waffen oder Sprengstoff auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet zu haben", teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Die Anschlagsplanung soll aber noch nicht abgeschlossen gewesen sein.

Der Hessische Rundfunk berichtet, dass die Männer einen Anschlag auf den Essener Weihnachtsmarkt geplant hätten und beruft sich dabei auf Ermittlerkreise. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht.

Als Asylsuchende eingereist

Die Beschuldigten wurden während der Durchsuchung von acht Wohnungen in Kassel, Hannover, Essen und Leipzig festgenommen. Vier der Verdächtigen waren im Dezember 2014 als Asylsuchende nach Deutschland eingereist. Die anderen kamen im August und September 2015 ins Land.

Rund 500 Polizeibeamte waren an den Durchsuchungen beteiligt. Dabei wurden auch Mobiltelefone, Laptops und Unterlagen beschlagnahmt, wie die Tageszeitung "Die Welt" berichtete. Außerdem berichtet die Zeitung, dass andere Flüchtlinge die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen gebracht hätten. Diese Zeugen hätten angegeben, dass die Männer IS-Kämpfer in Syrien waren. Die Staatsanwaltschaft bestätigte dies zunächst nicht.

