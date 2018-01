Bei einer bundesweiten Razzia hat die Polizei drei Mitglieder einer Schleuserbande gefasst, die Migranten in Lkw transportiert haben soll. Die Männer hatten Lebensgefahr für die Flüchtlinge in Kauf genommen.

Dass auf den Transporten "Gefahr für Leib und Leben" der Flüchtlinge bestand, nahmen sie nach Polizeiangaben bewusst in Kauf: Die Bundespolizei hat bei einer bundesweiten Razzia drei Schleuser festgenommen, die Migranten in Lastwagen transportiert haben sollen. Zwei der Männer wurden in Berlin gefasst, der dritte im sächsischen Bad Muskau - gegen alle wurde Haftbefehl erlassen.

Durchsuchungen in vier Bundesländern

Außerdem durchsuchten die Einsatzkräfte sieben Wohnungen und Geschäftsräume in den Bundesländern Berlin, Sachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna mitteilte. Dabei sei es darum gegangen, Beweismittel zu beschlagnahmen, die Aufschluss über die Organisation der Schleuser geben könnten. Mehr als 200 Polizisten waren an der Aktion beteiligt, darunter Spezialeinsatzkräfte.

Offenbar auch Kinder geschleust

Die drei Festgenommenen stammen nach Informationen des MDR aus Polen, Bulgarien und der Türkei. Die Bande soll mindestens 160 Migranten in Lastwagen über die Balkanroute nach Deutschland geschleust haben. Dafür verlangte sie bis zu 8000 Euro pro Person. Die Menschen seien auf den Ladeflächen und hinter Waren und Paletten versteckt worden - unter ihnen waren offenbar auch Kinder.

Der Transport in geschlossenen Lkw ist für Insassen lebensgefährlich. Im Jahr 2015 waren in einem zurückgelassenen Kühlwagen an der österreichischen Autobahn A4 71 tote Menschen im Laderaum entdeckt worden. Der Fall hatte europaweites Aufsehen erregt.

Erst Mitte Januar war es der Bundespolizei gemeinsam mit dem polnischen Grenzschutz gelungen, einen internationalen Schleuserring zu zerschlagen.

