Bundesinnenminister de Maizière hat die radikal-salafistische Vereinigung "Die wahre Religion" verboten und ist mit einer Großrazzia gegen sie vorgegangen. In mehr als zehn Bundesländern wurden zeitgleich Wohnungen, Büros und Lagerhallen durchsucht.

Hunderte Polizisten haben in zehn Bundesländern mehr als 200 Wohnungen, Büros und Lagerhallen von Organisatoren und Anhängern der radikal-salafistischen Vereinigung "Die wahre Religion" durchsucht. Damit solle ein Verbot der islamistischen Gruppierung und der von ihr organisierten Koran-Verteilaktionen "Lies!" in deutschen Städten durchgesetzt werden, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

"Für radikale Islamisten ist kein Platz in Deutschland"

Das Verbot ziele nicht auf die Verbreitung des islamischen Glaubens oder die Verteilung von Koranen oder deren Übersetzungen ab. Das muslimische Leben habe einen festen Platz in der deutschen Gesellschaft, betonte de Maizière. Es ziele lediglich auf den Missbrauch des Islam durch Aktivisten ab, die extremistische Ideologien propagierten oder Terrororganisationen unterstützten. "Für radikale, gewaltbereite Islamisten ist kein Platz in unserer Gesellschaft", sagte der Minister.

Einer Sprecherin seines Ressorts zufolge bestehe im Fall von "Die wahre Religion" der Verdacht, dass die Organisation "Hassbotschaften" verbreite. Diese hätten verfassungswidrigen und volksverhetzenden Charakter. Bei der einige hundert Mitglieder zählenden Vereinigung handele es sich um ein "Mobilisierungsnetzwerk", das der Terroristenmiliz "Islamischer Staat" zuarbeite. Rund 140 Menschen, die nach Syrien und in den Irak ausgereist seien, hätten vorher Kontakt mit der Gruppe gehabt. Diesem "Export des Terrorismus aus Deutschland" soll nun Einhalt geboten werden, sagte de Maizière. Allerdings seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen: Man wolle auch das Netzwerk aufdecken, über das die religiösen Schriften gedruckt und bestellt worden sind, sagte er.

Prominenter Salafistenprediger im Visier

Die Razzien begannen zeitgleich in zehn Bundesländern. Ein Schwerpunkt der Einsätze war Hessen mit knapp 65 Durchsuchungen - darunter allein 15 in Frankfurt am Main, wie der Hessische Rundfunk berichtete. Hessens Innenminister Peter Beuth sprach von einer "eindeutigen Botschaft" an die "radikal-islamistische Szene". Mit dem Verbot der salafistischen Organisation werde bundesweit ein "wesentlicher Radikalisierungsfaktor ausgelöscht", erklärte er. Demnach wurde das Verbot auf Anregung seines Bundeslandes vorangetrieben.

Auch in Nordrhein-Westfalen gab es 50 Polizeiaktionen. WDR-Informationen zufolge waren die Ermittler unter anderem in Essen, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Recklinghausen aktiv. Dort sollen Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden sein. Auch in Pulheim gab es einen größeren Polizeieinsatz in einem Lager mit Koran-Ausgaben. Ein weiterer Schwerpunkt ist Bonn, wo sich der Hassprediger und Initiator der Verteilaktion, Ibrahim Abou-Nagie, zuletzt aufgehalten haben soll.

Mehrere Moscheen durchsucht

Auch in Bayern soll es rund 35 Aktionen gegeben haben, wie der Bayerische Rundfunk berichtete, vor allem in den Städten München, Nürnberg, Augsburg und Fürth. In Niedersachsen durchsuchten die Beamten NDR-Informationen zufolge mehr als 20 Liegenschaften, in Schleswig-Holstein und in Hamburg je etwa fünf und in Bremen eine. In der Hansestadt wurde unter anderem die Al-Taqwa-Moschee im Stadtteil Harburg durchsucht.

In Berlin wurden 18, in Baden-Württemberg gut 15 - unter anderem in einem Moschee-Verein - und in Rheinland-Pfalz fünf Durchsuchungsaktionen durchgeführt.

De Maizière verbietet Islamistenverein

E. Seibert, ARD Berlin

