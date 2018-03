Puigdemont-Festnahme "Wir schließen nichts aus"

Nach der Festnahme des katalanischen Ex-Präsidenten Puigdemont geht dessen Anwalt davon aus, dass er zunächst in U-Haft in Deutschland bleibt. Ein Amtsgericht prüft heute die Identität Puigdemonts.

Was geschieht mit dem in Deutschland festgenommenen ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont? Während Strafrechtsexperten wie zum Beispiel der Kölner Anwalt Nikolaos Gazeas auf Deutschlandfunk von einer schnellen Auslieferung nach Spanien ausgehen, könnte dies nach Ansicht von Puigdemonts Anwalt, Jaume Alonso-Cuevillas, noch etwas dauern: Möglicherweise könnte der in Schleswig-Holstein Festgenommene erst einmal in Untersuchungshaft in Deutschland bleiben.

"Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht, wir können nichts ausschließen", sagte Alonso-Cuevillas laut der spanischen Nachrichtenagentur Europa Press dem TV-Sender TV3. Er erwäge derzeit kein politisches Asylgesuch für den 55-Jährigen, sagte Alonso-Cuevillas. Doch werde man mit Puigdemonts deutschen Anwälten alles prüfen.

Die Lage nach der Festnahme Puigdemonts in Deutschland

Haftbefehl eröffnen und die Identität prüfen

Im Laufe des Tages wird Puigdemont dem zuständigen Amtsgericht in Neumünster vorgeführt. Der Termin werde "voraussichtlich am Nachmittag" stattfinden, sagte eine Sprecherin der schleswig-holsteinischen Generalstaatsanwaltschaft.

Das Amtsgericht wird den Angaben zufolge den Haftbefehl eröffnen und die Identität Puigdemonts prüfen. "Wenn das Amtsgericht die Festhalteanordnung erlässt, prüfen wir in der Folge, ob die Voraussetzungen für den Erlass eines Auslieferungshaftbefehls vorliegen", sagte die Sprecherin.

OLG Schleswig müsste über Auslieferung entscheiden

Die Generalstaatsanwaltschaft stelle dann gegebenenfalls einen entsprechenden Antrag beim Oberlandesgericht in Schleswig. Die Richter müssten entscheiden, ob Puigdemont den spanischen Behörden übergeben werden soll. Sie würden anhand von Spanien vorzulegender Unterlagen prüfen.

Die spanische Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass sie in Kontakt mit ihren deutschen Kollegen stehe, um eine Auslieferung Puigdemonts zu erwirken. In Spanien droht dem Katalanen wegen Vorwürfen der Rebellion und anderer Vergehen jahrzehntelange Haft.

Europäischer Haftbefehl Der Europäische Haftbefehl existiert seit 2004. Er hat die langwierigen Auslieferungsverfahren ersetzt, die bis dahin zwischen den EU-Ländern angewandt wurden.

Mit einem Europäischen Haftbefehl ersucht die Justizbehörde eines EU-Landes um die Festnahme eines Verdächtigen in einem anderen Mitgliedstaat und die Überstellung des Verdächtigen. Das Verfahren beruht auf dem Grundsatz, dass die EU-Länder gegenseitig Entscheidungen ihrer Justiz anerkennen. Gesuchte müssen in der Regel spätestens 60 Tage nach der Festnahme an das Land ausgeliefert werden, das den Haftbefehl ausgestellt hat.



Abgelehnt werden kann die Auslieferung grundsätzlich nur, wenn der Betroffene bereits wegen derselben Straftat verurteilt wurde, das Mindestalter für die Strafmündigkeit noch nicht erreicht hat oder die Straftat im Festnahmeland unter eine Amnestie fällt. Im Jahr 2015 wurden in der EU mehr als 16.100 Europäische Haftbefehle ausgestellt. Rund 5300 davon wurden vollstreckt.

Festnahme in Schleswig-Holstein

Puigdemont war gestern auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig in Schleswig-Holstein gestoppt und festgenommen worden. Grundlage war ein europäischer Haftbefehl, der am Freitag vom Obersten Gericht in Madrid reaktiviert worden war.

Puigdemont war zuvor nach Finnland gereist, um finnische Parlamentsabgeordnete zu treffen und eine Rede an der Universität Helsinki zu halten. Der 55-Jährige habe sich auf dem Rückweg nach Belgien befunden, sagte Puigdemonts Sprecher Joan Maria Pique. Finnland hatte sich auf spanischen Antrag bereiterklärt, Puigdemont zu verhaften, doch offenbar hatte er das Land zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Rebellion ist kein Straftatbestand

Was genau in dem neuen europäischen Haftbefehl steht, ist unbekannt. Der größte spanische Radiosender Cadena Ser berichtete, maßgeblich für Deutschland als Festnahmeort sei unter anderem Paragraf 82 des Strafgesetzbuches zum "Hochverrat gegen ein Land", der dem Vorwurf der Rebellion in Spanien ähnlich sei. Rebellion selbst ist in Deutschland kein Straftatbestand.

Die Festnahme und mögliche Auslieferung an Spanien ist die jüngste Wendung in dem Konflikt um Kataloniens Abspaltung von Spanien, der nach dem Referendum und der einseitigen Ausrufung der Unabhängigkeit der Region im Oktober eskaliert war. Puigdemont wurde damals als Regionalpräsident abgesetzt und floh ins belgische Exil, um seiner Festnahme in Spanien zu entgehen.

Puigdemont bei einem Treffen mit seiner Partei Mitte März in Brüssel. In Spanien droht ihm jahrzehntelange Haft.

Weitere Strafverfahren eingeleitet

Spaniens Oberstes Gericht hatte am Freitag Strafverfahren gegen 13 katalanische Politiker eingeleitet - unter ihnen auch der abgesetzte Regionalpräsident Puigdemont. Den hochrangigen Politikern soll der Prozess ebenfalls wegen Rebellion, Veruntreuung und Ungehorsam gemacht werden. Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten bis zu 30 Jahre Haft.

In Barcelona und anderen Orten Kataloniens kamen nach Puigemonts Festnahme Zehntausende Menschen zusammen, um ihrem Unmut Luft zu machen. Einige davon gerieten mit der Polizei aneinander.

Stand nach Festnahme von Puigdemont in Schleswig-Holstein

Christian Nagel, NDR

