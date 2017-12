Bombenattrappe in Potsdam Polizei fahndet nach Absender

Das am Potsdamer Weihnachtsmarkt gefundene Paket war offenbar nur eine Bombenattrappe. Laut Polizei Brandenburg wurde kein Sprengstoff entdeckt. Die Behörden ermitteln nun in alle Richtungen - auf dem Paket war sogar ein Absender vermerkt.

Nach dem Fund einer mutmaßlichen Bombenattrappe am Potsdamer Weihnachtsmarkt fahndet die Polizei nach dem Absender des Pakets. Dieses sei von einem Lieferdienst zugestellt worden, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Brandenburg, Andreas Schuster, im Deutschlandfunk. Auf dem Paket sei sogar ein Absender angegeben. Es sei aber davon auszugehen, dass dieser falsch sei. Der Staatsschutz ermittele mit Hochdruck in alle Richtungen.

Nach aktuellen Erkenntnissen war das Paket aber wohl nur eine Bombenattrappe. "Es ist kein Sprengstoff gefunden worden", sagte Schuster.

Brand- oder Sprengsatz vermutet

Das Paket war in einer Apotheke in unmittelbarer Nähe des Weihnachtsmarktes abgegeben worden. Es wurde gesprengt, weil unklar war, ob es sich dabei um einen Brand- oder Sprengsatz handelte. Der Markt und mehrere angrenzende Straßen wurden geräumt.

Als Reaktion auf den Vorfall werden die Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten in Brandenburg erhöht. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei sollen verstärkt auf Streife laufen, "vor allem in Potsdam", wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte.

Sicherheitsvorkehrungen bundesweit verschärft

Anfang der Woche waren in Deutschland zahlreiche Weihnachtsmärkte eröffnet worden. Bundesweit wurden die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Attentat auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor fast einem Jahr verschärft. Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in den Markt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Er tötete zwölf Menschen und verletzte mehr als 70 Besucher des Weihnachtsmarktes. In vielen Städten wurden deswegen in diesem Jahr Betonbarrieren aufgestellt.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 01. Dezember 2017 um 19:00 Uhr.