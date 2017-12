Wer steckt hinter der Erpressung des Paketdienstes DHL? Die Polizei hat noch keine heiße Spur, geht aber inzwischen von einem regional agierenden Täter aus. Denn der Bombenfund in Potsdam war nicht der erste Vorfall dieser Art.

Bei der Fahndung nach dem Erpresser des Paketzulieferers DHL geht die Polizei derzeit von einem regional agierenden Täter aus. Denn die Potsdamer Paketbombe war bereits der zweite Fund dieser Art: Eine Anfang November verschickte erste Paketbombe war in Berlin aufgegeben worden und an einen Online-Versandhändler in Frankfurt an der Oder gesendet worden. Dort war sie beim Öffnen in Brand geraten.

Sprengstoffexperten der Bundespolizei hatten am Freitag ein Paket unschädlich gemacht, das in einer Apotheke mitten in der Potsdamer Innenstadt am Rande des Weihnachtsmarkts abgegeben worden war. In der Sendung befanden sich eine Blechbüchse mit Nägeln, Batterien, Drähte sowie ein verdächtiges Pulver und ein sogenannter "Polenböller". Das Paket hätte den Angaben zufolge explodieren und Menschen schwer verletzen können.

Sonderkommission wurde aufgestockt

Der Potsdamer Weihnachtsmarkt nach dem Bombenfund: Die Bevölkerung soll wachsam sein.

Die Potsdamer Ermittler haben inzwischen zwei Dutzend Hinweise erhalten. Eine heiße Spur sei aber noch nicht darunter, teilte ein Sprecher mit. Bei dem verdächtigen Paket gebe es allerdings mehrere Indizien wie zum Beispiel Drähte und Farbspuren. Die Sonderkommission "Luise" wurde auf inzwischen etwa 50 Mitarbeiter aufgestockt. Zudem arbeitet die Polizei nach eigenen Angaben eng mit DHL zusammen. Auch ein Hinweistelefon sei geschaltet worden.

Der Absender der Bomben fordert von DHL einen Millionenbetrag. Andernfalls sollen weitere Sendungen folgen, wie aus einem Brief in der Potsdamer Paketbombe hervorgeht.

Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs rief die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Wenn Pakete zu Hause oder in Unternehmen ankämen, deren Herkunft nicht ganz klar sei, sollte die Polizei informiert werden, "bevor man sich irgendwelchen Gefährdungen aussetzt", sagte er im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die Sonderkommission arbeite "unter Hochdruck" und gehe allen Hinweisen nach.

Weiteres DHL-Paket mit explosivem Inhalt aufgetaucht

Unterdessen ging in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt ein DHL-Paket mit möglicherweise ebenfalls explosivem Inhalt ein. Mitarbeiter seien auf das Paket aufmerksam geworden, es sei von der Polizei sichergestellt worden, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Nach einer ersten Vorprüfung habe die Polizei von einer möglichen Wurfgranate gesprochen. Ob sie scharf sei, müssten die weiteren Untersuchungen ergeben.

Eine Parallele zu dem Bombenfund in Potsdam und dem Erpressungsversuch gegen den Paketdienst DHL wollte Thüringens Regierungschef nicht ziehen. "Das ist pure Spekulation", sagte er. Das Paket sei am Freitagnachmittag zugestellt worden und habe bis Montag in einem Regal gelegen. Ramelow sprach von einem ernstzunehmenden Vorfall.

