Juso-Chef Kühnert will eine weitere Große Koalition verhindern und fordert damit SPD-Chef Schulz heraus. Was treibt ihn an - und was passiert, wenn seine NoGroKo-Kampagne erfolgreich ist?

Evi Seibert, SWR, ARD-Hauptstadtstudio

"Möge die Macht mit Dir sein" - keine Ahnung ob das über dem Bett von Kevin Kühnert hängt, aber als SPD-Jedi-Lehrling macht er sich ausgesprochen gut. Padawan heißt der Nachwuchs in den Star-Wars-Filmen - und während ihrer Ausbildung lernen sie, ein Lichtschwert zu führen. Das Lichtschwert von Kevin Kühnert ist eindeutig sein Redetalent.

Das merkten alle gleich bei seinem ersten großen Auftritt auf dem vorherigen SPD-Parteitag: Jetzt kommt die übliche Juso-Rede - das war die Erwartungshaltung. Doch dann brach der große Jubel aus: "Nichts an Opposition ist romantisch. Und ich bin nicht in diese Partei eingetreten, um mit ihr Opposition zu machen. Aber ich bin auch nicht in sie eingetreten, um sie immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen. Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch etwas übrig bleibt von diesem Laden. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch etwas übrig bleibt."

SPD bei GroKo weiterhin uneinig

tagesschau 12:00 Uhr, 18.01.2018, Ulla Fiebig, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-366655~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Merkel muss sich Sorgen wegen Kevin machen

Damit man ihn nicht gleich wieder vergisst, schaltete Kühnert direkt auf Rebellion gegen die Parteispitze. Überall klebte das Hashtag #NoGroko von den Jusos - unübersehbar. Die großen Nachrichtensendungen interviewten plötzlich Padawan Kevin statt Jedimeister Martin Schulz. Sogar die Kanzlerin muss sich mittlerweile wegen Kevin Sorgen machen. Auch ihre Macht wird von dem jungen Politstar angekratzt, wenn er es schaffen sollte, die SPD umzukrempeln.

"Aus Hasenfüßigkeit immer wieder in die Große Koalition zu gehen, weil man glaubt, alles andere sei noch schlimmer: Das verzwergt die SPD auf Dauer. Und deshalb bin ich dafür, diesen Teufelskreis jetzt einmal zu durchbrechen, die Schmerzen, die damit verbunden sind, in Kauf zu nehmen und endlich den Blick zu weiten für eine Neuausrichtung dieser Partei", so Kühnert.

Kevin kann gönnen - noch

Die NoGroKo-Kampagne ist auf allen SPD-Veranstaltungen präsent.

Der 28-Jährige kommt aus einer Berliner Beamtenfamilie. Ein Schülerpraktikum bei der SPD steckte ihn mit dem Politvirus an. Jetzt studiert er Politik. Die Theorie an der Fern-Uni Hagen - die Praxis als Mitarbeiter im Berliner Abgeordnetenhaus. Kühnert wirkt wie einer dieser Jungs, die es in jeder Klasse gibt. Derjenige, der Verantwortung übernimmt, der auch mal jemanden gegen den Lehrer in Schutz nimmt, der aber irgendwie immer so anständig wirkt, dass ihm auch der Lehrer nicht wirklich böse sein kann.

Ob dieser Punkt jetzt noch auf SPD-Chef Schulz zutrifft, ist nicht ganz sicher. Es wäre zumindest verständlich, wenn er in dieser brenzligen Situation so langsam sauer auf den kleinen Rebellen würde. Wenn Kühnert am Sonntag siegt - sollte Martin Schulz dann trotzdem weiter Parteichef bleiben? "Ja, das kann er ausdrücklich bleiben", erklärte Kühnert vorab.

Kevin kann also gönnen. Noch. Kann aber gut sein, dass in nicht allzu ferner Zukunft auch der Lehrling bei den Großen mitspielt.

Kevin ganz groß: Portrait des Juso-Chefs

Evi Seibert, ARD Berlin

20.01.2018 10:46 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland