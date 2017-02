Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 24-jähriger Mann in Brandenburg am Dienstag zwei Polizisten überfahren und getötet. Er wird verdächtigt, zuvor seine Großmutter getötet zu haben. Jetzt hat ihn die Polizei festgenommen.

Nach dem Tod von zwei Polizisten an einer Kontrollstelle nahe Beeskow im Landkreis Oder-Spree ist der tatverdächtige 24-Jährige am Dienstag festgenommen worden. Der Mann sei nach kurzer Flucht gefasst worden und befinde sich in ärztlicher Behandlung, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß.



Auf der Flucht vor der Polizei hatte der 24-Jährige zwei Polizisten überfahren und getötet. Der Mann sei verdächtig, zuvor in Müllrose bei Frankfurt (Oder) seine 79 Jahre alte Großmutter umgebracht zu haben, sagte Polizeisprecher Ingo Heese.



Nach dem Fund der Leiche am Vormittag sei der 24-Jährige in Verdacht geraten. Der Mann sei mit seinem Auto geflohen und habe an einer Kontrollstelle in Oegeln die beiden Beamten überfahren. Beide Polizisten seien noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte Heese.

79-Jährige mit Schnittverletzungen am Hals gestorben

Die 79-Jährige Frau war mit Schnittverletzungen am Hals verstorben. Der Flüchtende habe einen weißen PKW gefahren. Bei der Verfolgungsjagd seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Die Flucht führte Richtung Norden nach Oegeln. Dort gab es einen weiteren Unfall, bei dem sich das Fluchtfahrzeug überschlug. Der 24-jährige Fahrer befand sich nach Angaben der Polizei dann zu Fuß auf der Flucht.



Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Das Innenministerium kündigte für 17 Uhr eine Pressekonferenz in Potsdam an. Daran werde unter anderem auch Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) teilnehmen, sagte ein Sprecher. Die Polizei kündigte für den Nachmittag ebenfalls eine Presseerklärung an.

Woidke: "Ich bin schockiert"

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) reagierte mit großer Bestürzung auf den Tod der beiden Beamtem. "Der Tod der zwei Polizisten hat mich schwer getroffen. Ich bin schockiert. Meine Anteilnahme gilt den Angehörigen", erklärte Woidke in Potsdam. Die Meldung hatte die Landesregierung während einer Kabinettssitzung erreicht. Die Minister hätten erschüttert auf die Nachricht reagiert, sagte ein Regierungssprecher.