Der bayerische Landtag hat mit den Stimmen der CSU dem umstrittenen Polizeiaufgabengesetz zugestimmt. Der Opposition warf die CSU Stimmungsmache vor. Noch am Abend findet jedoch eine dritte Lesung statt.

Der bayerische Landtag hat das umstrittene neue Polizeiaufgabengesetz in einer zweiten Lesung beschlossen. Nach einer scharf geführten Aussprache stimmten 90 Abgeordnete am Abend für den Gesetzentwurf der Staatsregierung, 68 stimmten dagegen und zwei enthielten sich. Wegen der absoluten Mehrheit der CSU galt eine Zustimmung zuvor als sicher, allerdings protestierten zuletzt mehrere zehntausend Menschen in Bayern gegen das Gesetz.

CSU-Landtagspräsidentin Barbara Stamm verkündete, "damit ist der Gesetzentwurf beschlossen" - allerdings noch nicht abschließend, denn am Abend findet noch eine dritte Lesung statt.

Missachtung von Bürgerrechten?

Während CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer der Opposition in einer scharfen Debatte Stimmungsmache vorwarf, hielten die Oppositionsparteien der Staatsregierung das Schleifen von Bürgerrechten vor.

Demonstration gegen das neue Polizeigesetz in Bayern.

Am vergangenen Donnerstag hatten mehr als 30.000 Menschen in München gegen das Polizeigesetz demonstriert, sie fürchten zu weitgehende und undefinierte Befugnisse für die Polizei. Die CSU weist diese Vorwürfe als falsch zurück.

Streit um "drohende Gefahr"

Ein zentraler Kritikpunkt am Polizeiaufgabengesetz (PAG): die "drohende Gefahr". Das Bundesverfassungsgericht prägte diesen Begriff. Terrorverdächtige dürfen demnach auch dann überwacht werden, wenn noch keine konkreten Tatpläne vorliegen. Das bayerische Gesetz sieht eine Reihe von Maßnahmen schon bei "drohender Gefahr" vor. Um Terror muss es dabei nicht gehen.

"Ein souveräner Ministerpräsident würde die Sorgen der Menschen, die ja zu Zehntausenden auf die Straße gehen, ernst nehmen und sagen: Wir beschließen heute nicht", griff SPD-Landeschefin Natascha Kohen CSU-Ministerpräsident Markus Söder direkt an.

"Unsachliche Kritik"

CSU-Landtagsfraktionschef Kreuzer warf der Opposition vor, völlig unsachliche Kritik am Gesetzentwurf zu üben. Die Freiheitsrechte der Bürger in Bayern blieben ein "elementares Verfassungsgut, das wir schützen". Gleichzeitig räumte Kreuzer ein, dass es Sorgen und Verunsicherung wegen der Gesetzesneufassung gebe. Diese nehme die CSU selbstverständlich ernst.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte zu seinem Entwurf, "es ist ein Schutzgesetz und kein Überwachungsgesetz." Das Gesetz bringe mehr Sicherheit, mehr Bürgerrechte und mehr Datenschutz. Auch die besonders bei den Kritikern umstrittene Begrifflichkeit "drohende Gefahr" in das Gesetz aufzunehmen verteidigte Herrmann. Der Staat dürfe zum Schutz der Bürger nicht wegsehen, wenn eine Gefahr drohe. Anders als von den Kritikern behauptet, sei die "drohende Gefahr" auch nicht unbestimmt, sondern das Bundesverfassungsgericht habe sich bei seinen Vorgaben umfassend damit befasst.

Nicht das einzige neue Polizeigesetz - aber das härteste

Eine Reihe von Bundesländern definiert gerade neu, was die Polizei darf und was nicht. So will die Regierung aus CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen erweiterte Möglichkeiten zur Überwachung einführen. Auch dort soll die Polizei häufig schon handeln können, wenn noch keine konkrete Gefahr vorliegt - und auch dort protestieren Opposition und Datenschützer.

In Niedersachsen plant die Große Koalition aus SPD und CDU neue Polizeimaßnahmen. In Bremen streitet sich die rot-grüne Koalition über einen Gesetzentwurf des Innensenators. Auch wenn verschiedene Bundesländer eigene Entwürfe diskutieren - das bayerische Gesetz könnte als Vorlage für andere dienen.

Mit Informationen von Johannes Berthoud, BR