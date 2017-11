Immer stärker setzt die Polizei auf Prognosesoftware, um Verbrechen vorherzusehen und zu verhindern. Doch Kritiker warnen: Opfer könnten anhand der Daten identifiziert, Unschuldige stigmatisiert werden. Ein Überblick über die Vor- und Nachteile der umstrittenen Methode.

Von Christin Jordan, SWR

Was wie Science-Fiction klingt, gehört zur modernen Polizeiarbeit: Beim "Predictive Policing" - auf Deutsch: vorhersagende Polizeiarbeit - nutzen die Ermittler spezielle Prognosesoftware. Damit wird anhand der Daten vergangener Straftaten in einem bestimmten Gebiet die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ähnliche Vergehen aktuell oder zukünftig begangen werden. Darauf kann die Polizei reagieren und vorsorglich einschreiten.

Filmfans dürfte das an den Science-Fiction-Thriller "Minority Report" erinnern. Mit Hilfe dreier Hellseher, den sogenannten Precogs, werden dort Verbrechen vorhergesagt, Täter und Opfer benannt, genaue Tatzeitpunkte vorausgesehen. Die Polizei kann auf diese Visionen zugreifen und die Täter prophylaktisch und ohne Prozess in Gewahrsam nehmen.

Besonders bei Wohnungseinbrüchen geeignet

Der Einsatzschwerpunkt der Software liegt derzeit in Deutschland bei der Einbruchskriminalität. Der Grund: Hier sind es besonders häufig Serientäter, die nach demselben Muster vorgehen, bestimmte Wohngebiete auswählen und Folgetaten in der Nähe begehen. Da Wohnungseinbrüche zum einen häufig vorkommen und zum anderen in der Regel angezeigt werden, gibt es eine solide Datenbasis.

Diese Daten eignen sich besonders gut, um damit eine Prognosesoftware zu füttern und mögliche Gefahren für die Zukunft zu berechnen. Je nach Programm kommen noch Infrastrukturdaten wie die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr oder sozioökonomische Aspekte wie Kaufkraft dazu.

Die Einbruchskriminalität ist also ein Idealbeispiel für die Prognosesoftware. Errechnet das System eine hohe Einbruchswahrscheinlichkeit und warnt vor neuen Taten, kann die Polizei mit verstärkter Präsenz potenzielle Täter abschrecken, so die Idee.

Föderales System, uneinheitlicher Standard

Mehrere Bundesländer nutzen bereits eine Prognosesoftware. Darunter sind Stadtstaaten wie Hamburg oder Berlin, aber auch Flächenstaaten wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern. Allerdings kommen unterschiedliche Systeme zum Einsatz. In Bayern etwa setzt man auf Precobs, eine Software, die auch in Baden-Württemberg zum Einsatz kommt. Andere Bundesländer haben andere Systeme eingekauft, Berlin entwickelt aus Kostengründen eine eigene Anwendung. Denn die Systeme sind - in Einkauf wie Betreuung - teuer.

Eine Investition, die sich aus Sicht des bayerischen Innenministers lohnt. Das Bundesland habe das geringste Einbruchsrisiko, so Joachim Herrmann (CSU). Er führt die Rückgänge der Wohnungseinbrüche auch auf den Einsatz von Precobs zurück. Seit 2014 arbeitet die Polizei damit, das Land war bundesweit Vorreiter. Tatsächlich ist die Zahl nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts in dem Gebiet in München, in dem die Prognosesoftware eingesetzt wurde, deutlich stärker gesunken als in Vergleichsgebieten.

Das Ende der Unschuldsvermutung?

Doch die Verbrecherjagd per Vorsagesoftware ist umstritten. Datenschützer warnen davor, dass zum einen anhand der verarbeiteten Informationen Rückschlüsse auf Opfer von Straftaten gezogen werden können. Präzise Tatortdaten wie etwa die Adresse oder die Art des Diebesguts ließen schlimmstenfalls die Identifizierung der Betroffenen zu. Ihre Forderung: Die Analyse dürfe nur auf anonymisierter Basis erfolgen, ohne Personenbezug herzustellen.

Zum anderen bestehe die Gefahr, dass Menschen aus rein statistischer Wahrscheinlichkeit zu einer Gruppe von Verdächtigen gezählt würden, ohne dass es dafür einen konkreten Anlass gebe - etwa, weil jemand in einem bestimmten Stadtteil wohne oder zu einer ethnischen Gruppe gehöre. Das könnte zu Stigmatisierung und Ausgrenzung führen.

Und: Ob "Predictive Policing" am Ende wirklich funktioniert, ist ebenfalls nicht sicher. Denn es ist nicht eindeutig nachweisbar, dass sinkende Einbruchszahlen auf den Einsatz von Prognosemodellen zurückzuführen sind. Das räumen auch die beteiligten Behörden ein. Die Baden-Württemberger schreiben in ihrem Evaluierungsbericht, dass die kriminalitätsmindernden Effekte wahrscheinlich nur in einem moderaten Bereich lägen. Dazu kommt, dass sich der Einsatz wohl eher für den städtischen als den ländlichen Raum eignet.

Bundeskriminalamt befasst sich mit dem Thema

Trotzdem gibt es etwa in Hessen Überlegungen, das Modell auf weitere Delikte auszuweiten. Auch Länder wie Rheinland-Pfalz, die bisher noch kein "Predictive Policing" betreiben, beobachten die Entwicklung mit großem Interesse. Das Bundeskriminalamt befasst sich auf seiner Herbsttagung gleich in zwei Programmpunkten mit dem Thema, in den Ländern sind die Landeskriminalämter, die Innenministerien und die jeweiligen Datenschützer ebenfalls involviert.

Klar ist aber: Auch mit den besten Vorhersagemodellen - so sie denn funktionieren - lässt sich nicht mehr Sicherheit für die Bürger schaffen, wenn die Polizei personell nicht entsprechend ausgestattet ist