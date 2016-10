An der Bewertung des Anti-Terror-Einsatzes in Chemnitz und Leipzig scheiden sich die Geister: Die einen werfen der Polizei Versagen vor, weil der Verdächtige Al-Bakr entkommen konnte. Die anderen feiern die Beamten, weil sie einen Anschlag verhindert haben.

Der Vizevorsitzende des Bundestagsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste, André Hahn, hat die zunächst gescheiterte Festnahme des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr kritisiert. "Das war bestimmt kein Ruhmesblatt", sagte der Linken-Politiker im Bayrischen Rundfunk. Die Polizei habe den Tatverdächtigen seit langem überwacht, ihn trotz Großaufgebots in Chemnitz jedoch nicht gefasst.

Hahn: "Das war bestimmt kein Ruhmesblatt" Maaßen: "Das war ein großartiger Erfolg."

Er sei zwei Tage später nur festgenommen worden, weil andere Syrer ihn festgesetzt hätten, kritisierte Hahn. Dies sei natürlich positiv, "aber es war nicht das Ergebnis polizeilicher Ermittlungsarbeit".

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen verteidigte die Sicherheitsbehörden: "Uns ist es gelungen, kurz vor zwölf Uhr einen Terroranschlag zu verhindern. Das war ein großartiger Erfolg der deutschen Sicherheitsbehörden", sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es könne immer wieder passieren, dass Fehler gemacht werden - es könne jedoch auch passieren, dass die Umstände nicht so seien, dass zugegriffen werden könne.

Al-Bakr entwischte in letzter Minute

Bei einem Großeinsatz der Polizei in einer Plattenbausiedlung in Chemnitz am Wochenende hatte Al-Bakr in letzter Minute entkommen können. Die Einsatzkräfte bereiteten sich gerade auf die Evakuierung und Stürmung des Hauses vor, als sie den Verdächtigen plötzlich am Haus sahen. Die Polizisten gaben daraufhin einen Warnschuss ab. Als die Beamten anschließend nichts mehr sahen, seien sie davon ausgegangen, dass der Verdächtige zurück ins Haus geflüchtet sei, sagte die LKA-Sprecherin. Doch das war nicht der Fall - der 22-Jährige konnte fliehen.

Schon am Wochenende war eine Diskussion um den Einsatz entbrannt. Einige sahen in dem fehlgeschlagenen Zugriff ein Versagen der Polizei. Dagegen wehrte sich das LKA am Sonntag: "Es war unklar, ob der Mann Sprengstoff und einen Zünder bei sich hat", sagte LKA-Sprecher Tom Bernhardt. Das bis dahin noch nicht evakuierte Haus hätte auch in die Luft fliegen können. "In so einer Situation können wir kein Risiko eingehen." In der Wohnung, die von Al-Bakr genutzt wurde, hatte die Polizei unter anderem anderthalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoff gefunden.

Einsatzkräfte am Samstag in Chemnitz: Festnahme des gesuchten Al-Bakr misslang.

Oberbürgermeister dankt syrischen Flüchtlingen

Dass die Festnahme doch noch gelang, bevor Al-Bakr mögliche Anschläge umsetzen hätte können, ist syrischen Flüchtlingen aus Leipzig zu verdanken. Sie hatten ihren Landsmann bei sich aufgenommen, nachdem dieser eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht hatte. Als sie merkten, wen sie da vor sich haben, fesselten die Syrer Al-Bakr und riefen die Polizei.

Dafür bedankte sich nun Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Die syrischen Flüchtlinge hätten "mit ihrem beherzten persönlichen Eingreifen entscheidend dazu beigetragen", den 22-Jährigen in der Nacht zum Montag in Leipzig "dingfest zu machen". Dies sei ein immenser Erfolg gegen den Terrorismus und zeige, dass unter den hier lebenden Ausländern und Asylsuchenden eine große Mehrheit mit dieser Form des radikalen Islamismus nichts zu tun haben wolle.