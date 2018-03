Sachsen-Anhalts AfD-Fraktions- und Landeschef André Poggenburg tritt Ende des Monats zurück. Das teilte der AfD-Landesverband mit. Poggenburg stand zuletzt wegen rassistischer Äußerungen in der Kritik.

André Poggenburg will den Vorsitz der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt Ende des Monats aufgeben. Auch als Landesvorsitzender wolle er zurücktreten, teilte der AfD-Fraktionsvorstand in Magdeburg mit. Den Schritt habe Poggenburg damit begründet, "Druck von Partei und Fraktion" nehmen zu wollen.

In einer Erklärung wies die Fraktion Berichte von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zurück, demzufolge es in der Landtagsfraktion einen Abwahlantrag und Rücktrittsforderungen gegen Poggenburg gegeben habe. Es habe allerdings "eine ausführliche Diskussion" zu seiner Aschermittwochsrede gegeben.

Aschermittwochs-Rede: Pöbelei gegen Türkische Gemeinde

Poggenburg stand zuletzt bundesweit in der Kritik, nachdem er beim politischen Aschermittwoch der AfD im sächsischen Pirna die Türkische Gemeinde in Deutschland als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" verunglimpft hatte. Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft nannte er "vaterlandsloses Gesindel".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) kritisierte nach der Rede "Politiker, die Maßlosigkeit in der Sprache, Rücksichtslosigkeit und Hass in ihrer Haltung zu einer eigenen Strategie machen." Der AfD-Parteivorstand sprach Poggenburg daraufhin eine Abmanung aus. Auch viele seiner Fraktionskollegen empfanden die Rede offenbar als zu extrem: Die AfD fürchte, durch sein Verhalten weiter als rechtsextreme Partei abgeschrieben zu werden, hieß es.

Angst der AfD-Fraktion vor "Rechtsruck"

In den vergangenen Monaten hatte es in der Magdeburger AfD-Fraktion wiederholt Machtkämpfe und interne Querelen gegeben. Drei Abgeordnete traten im vergangenen Jahr aus der Landtagsfraktion aus und begründeten dies unter anderem mit einem "Rechtsruck".

Poggenburg selbst hatte die Kritik an seiner Wortwahl als "Stimmungsmache" bezeichnet. Nun zog er dennoch Konsequenzen aus dem geschwundenen Rückhalt in den eigenen Reihen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 08. März 2018 um 10:00 Uhr.